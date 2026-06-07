FIFA-Präsident wendet sich an Spieloffizielle beim Schiedsrichter-Trainingscamp in Miami, Vereinigte Staaten

Insgesamt 170 Spieloffizielle werden die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ leiten

Schiedsrichter tragen „Pink Flamingo" als Hommage an die Stadt Miami

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die 170 Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und Video-Spieloffiziellen persönlich begrüsst, die die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Mexiko, Kanada und den Vereinigten Staaten leiten werden.

„Heute fühle ich mich hier in Miami wirklich grossartig und freue mich, Zeit mit Team One zu verbringen. „Die Besten der Besten", sagte der FIFA-Präsident nach seiner Teilnahme an einer ihrer Trainingseinheiten zur Turniervorbereitung. „Sie haben jahrelang darauf hingearbeitet, für die grösste (FIFA) Fussball-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten bereit zu sein. Und hier sind sie nun in diesen grossartigen Anlagen in Miami."

Im Rahmen ihrer Vorbereitung auf das Turnier haben sich die 52 Schiedsrichter, 88 Schiedsrichterassistenten und 30 Video-Spieloffiziellen (VMOs) für ein 10-tägiges Seminar in Miami versammelt. Während die VMOs ins International Broadcast Centre in Dallas umziehen werden, bleibt Miami für die restlichen Spieloffiziellen während des gesamten Turniers der Standort.

„Als Präsident der FIFA und für die gesamte FIFA-Struktur, -Infrastruktur und -Organisation ist es mir wichtig, ihnen unsere Unterstützung, meine Unterstützung zu zeigen", fügte Infantino hinzu.

„Wir sind da, um alle Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und (Video-Schiedsrichterassistenten) bei ihrer Arbeit zu unterstützen, zu helfen, zu begleiten und zu fördern – eine Arbeit, die unglaublich, unglaublich schwierig und nicht ausreichend anerkannt ist. Aber wir tun das, und die Welt wird es bei dieser FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erneut erkennen.

FIFA-Präsident begrüsst Team One im Trainingscamp in Miami 02:24

„Ihr Erfolg wird der Erfolg der FIFA sein. Wie gesagt, sie sind die Besten der Welt. Sie sind vorbereitet, sie haben die besten Bedingungen. Sie sind körperlich bereit, sie sind mental bereit, sie sind emotional bereit. Und wissen Sie, wir werden alle gemeinsam erfolgreich sein."

Aus allen sechs Konföderationen und 50 FIFA-Mitgliedsverbänden stammend, ist das 170-köpfige Schiedsrichterkontingent – darunter sechs Frauen – das grösste Team One in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, mit 41 mehr Spieloffiziellen als bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™.

Die Spieloffiziellen wurden in einem über drei Jahre dauernden Prozess ausgewählt, bei dem die Kandidaten bei FIFA-Turnieren sowie bei nationalen und internationalen Wettbewerben bewertet wurden.

Da Team One für das Turnier in Miami stationiert ist, ist das Trainingskit der Schiedsrichter in „Pink Flamingo" gehalten – als Hommage an die Stadt Miami. Rosa ist das Markenzeichen der Küstenstadt – dank der einst weitverbreiteten Flamingo-Population in der Region, der beeindruckenden Farbpalette der zahlreichen Art-Deco-Gebäude und der berühmten rosa Sonnenuntergänge.

FIFA und Team One werden der Stadt Miami und ihrer wunderbaren Gastfreundschaft eine weitere Hommage erweisen, indem sie beim Eröffnungsspiel in Miami, wenn Uruguay am Montag, den 15. Juni auf Saudi-Arabien trifft, rosa Trikots tragen.

Pierluigi Collina, FIFA-Chefschiedsrichter und Vorsitzender des FIFA-Schiedsrichterausschusses, sagte, das rosa Trikot sei eine verdiente Anerkennung für eine Stadt, die die Spieloffiziellen so herzlich willkommen geheissen hat.

„Miami ist unser Basislager, daher dachten wir, es wäre schön, unsere Wertschätzung für die Stadt zu zeigen, in der wir etwa zwei Monate leben werden. Wir haben dieses ‚Pink Flamingo' für das Trainingskit der Schiedsrichter gewählt. Es ist eine Art Anerkennung", sagte Collina. „Ausserdem wird der Schiedsrichter beim ersten Spiel – das am 15. Juni in Miami stattfindet – Uruguay gegen Saudi-Arabien das Pink-Flamingo-Trikot tragen."

Der FIFA-Präsident würdigte stolz den Beitrag Miamis zur Vorbereitung der Schiedsrichter.

„Wir sind der Stadt natürlich dankbar, dass sie uns hier aufgenommen, uns willkommen geheissen und uns das Gefühl gegeben hat, zu Hause zu sein", sagte Herr Infantino. „Sie beherbergt die FIFA, den FIFA-Hauptsitz, den Hauptsitz der (FIFA) Fussball-Weltmeisterschaft – und auch den Hauptsitz von Team One.

„Rosa ist die Farbe Miamis, und wir alle tragen diese wunderschönen rosa Outfits, um der Stadt, die uns beherbergt, ein kleines Dankeschön und ein Lächeln zu schenken."