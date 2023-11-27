FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird laut Gianni Infantino unvergessliches Erlebnis

Der FIFA-Präsident: „Vorbereitungen laufen ausgezeichnet ... die Vorfreude steigt“

Eröffnungsspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams am 11. Juni

7 Millionen Fans in Kanada, Mexiko und den USA erwartet

In knapp einem Monat beginnt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, und die Gastgeber Kanada, Mexiko und die USA arbeiten laut FIFA-Präsident Gianni Infantino unermüdlich daran, jedem ein unvergessliches Erlebnis zu bescheren.

Anfang des Monats wurden Details zu den weltbekannten Künstlern bekanntgegeben, die bei den Eröffnungsfeiern der drei Gastgeberländer auftreten, und in mehreren WM-Stadien werden derzeit neue Naturrasenspielfelder angelegt.

Auch in den Spielorten und Teamquartieren, die über alle drei Länder verteilt sind, befinden sich die Vorbereitungen in den letzten Zügen, während wir die Tage bis zur inklusivsten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten zählen.

„Die Vorbereitungen laufen ausgezeichnet, und die Vorfreude steigt. The excitement is really building. Wir haben jahrelang auf dieses Ereignis und auf den Start gewartet. Jetzt steht er kurz bevor, und es ist an der Zeit“, so Infantino mit Blick auf die erste Partie am 11. Juni in Mexiko-Stadt, in der Gastgeber Mexiko auf Südafrika trifft.

„Wir beziehen die drei Gastgeberländer in diese tolle, einzigartige Sportveranstaltung ein, die grösste Sportveranstaltung der Weltgeschichte. Alle 16 Spielorte arbeiten unermüdlich daran, dass für die Fans alles vorbereitet ist. In allen drei Ländern gibt es FIFA Fan Festivals und Public-Viewing-Veranstaltungen. Jeder Bürgermeister, jeder Gouverneur, jeder Verantwortliche in diesen Ländern engagiert sich dafür, dass alle ein unvergessliches Erlebnis haben werden.“

Mehr als 6 Millionen Fans werden beim Turnier erwartet, und rund um die Welt werden 6 Milliarden Zuschauer die 104 Spiele aus der Ferne verfolgen.

„Wir sind bereit, die Tore zu öffnen und die Welt in Kanada, Mexiko und den USA willkommen zu heissen“, so der FIFA-Präsident, der noch einmal auf die Partnerschaft der FIFA mit der globalen Sportplattform Fanatics einging, die den Fans das Turnier bis zum Finale am 19. Juli in New York/New Jersey näherbringen wird als je zuvor.

„Darüber hinaus arbeiten wir mit Fanatics zusammen und werden vom 16. bis 19. Juli beim Fanatics-Fest im Javits Center präsent sein. Tatsächlich wird die FIFA-Pressekonferenz vor dem Finale bei dieser Veranstaltung stattfinden – ein weiteres absolutes Novum und ebenfalls ein fantastisches Erlebnis.“

Bei einem Turnier mit vielen Premieren wird auch das Finale einzigartig sein, denn in Zusammenarbeit mit Global Citizen wird zum ersten Mal eine Halbzeitshow inszeniert. Dabei werden die Arbeit der Organisation und der FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds in den Blickpunkt gerückt, über den USD 100 Millionen aufgebracht werden sollen, um Kindern weltweit besseren Zugang zu hochwertiger Bildung und Sport zu verschaffen.

„Ausserdem stellen wir gemeinsam mit Global Citizen die allererste Halbzeitshow einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft auf die Beine“, erklärte Infantino. „Eine Halbzeitshow mit fantastischen Künstlern und Darstellern, die in Kürze bekanntgegeben werden. Global Citizen kümmert sich um alles, was damit zusammenhängt, und Chris Martin von Coldplay inszeniert die gesamte Show.“ Incredible artists and incredible performers, and Global Citizen doing everything around that, with Chris Martin from Coldplay curating the whole show.