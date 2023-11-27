Starbesetzung bei der Eröffnungsfeier der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Mexiko-Stadt

Mexiko läutet grösstes Spektakel der Welt mit einer noch nie dagewesenen Eröffnungsfeier ein

Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná und Tyla unter den Headlinern

90 Minuten vor Anpfiff präsentieren einheimische Talente und moderne Folklore-Künstler die mexikanische Kultur mit Musik, Tanz und Kunst

Am Donnerstag, dem 11. Juni, blickt die Welt auf Mexiko, wenn dort die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit einer farbenfrohen, klangvollen und mitreissenden Feier eröffnet wird. Es ist der Auftakt eines Turniers, das in Kanada, Mexiko und den USA stattfinden und dabei Millionen Menschen weltweit durch die gemeinsame Begeisterung für den Fussball verbinden wird.

Bei der Eröffnungsfeier im Stadion von Mexiko-Stadt, die 90 Minuten vor Anpfiff beginnt, werden einige der weltweit angesagtesten Musiker auftreten. Zu den Künstlern, die mit ihren kraftvollen Darbietungen das offizielle Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zum Leben erwecken werden, gehören unter anderem Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná und Tyla.

Mexiko ist das erste Land, das das Turnier eröffnet, und bereitet damit die Bühne für eine Trilogie von Eröffnungsfeiern, die in Kanada und den USA fortgesetzt wird. Die Feiern, die zusammen mit dem Balich Wonder Studio produziert wurden, basieren auf einem gemeinsamen kreativen Leitmotiv, das den FIFA WM-Pokal™ aus der Perspektive der Kultur des jeweiligen Austragungslandes darstellt. In Mexiko wird dieses Konzept durch die wunderschönen Papiergirlanden zum Leben erweckt, die für Tradition, Handwerkskunst und Freude stehen.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist ein weltweites Erlebnis, das mit der Eröffnungsfeier beginnt“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Die Feierlichkeiten starten zunächst in Mexiko-Stadt, bevor sie in den folgenden Tagen in Toronto und Los Angeles fortgesetzt werden. Dabei werden Musik, Kultur und Fussball auf eine Weise verbunden, die zum einen die Eigenheiten jeder Nation und zum anderen die Einheit widerspiegelt, die dieses Turnier auszeichnet. Ein wirklich grossartiger Auftakt zu einem wahrlich globalen Fest.“

Die Fans im Stadion werden aktiv in die Show eingebunden sein und sollten frühzeitig anreisen, da jede der drei Eröffnungsfeiern schon 90 Minuten vor Spielbeginn losgeht. Die erste findet am Donnerstag, dem 11. Juni, um 11:30 Uhr Ortszeit in Mexiko-Stadt statt. Türöffnung ist vier Stunden vor Spielbeginn. Geboten werden verschiedenste Attraktionen wie exklusive Aktionen, Preise und Unterhaltung.

Das Eröffnungsspiel dieser Endrunde bestreiten Mexiko und Südafrika in einem Stadion, das als erste Spielstätte überhaupt eine WM mit drei verschiedenen Gastgebern einläutet.