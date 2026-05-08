Insgesamt acht WM-Partien im New-York-New-Jersey-Stadion, darunter das Endspiel

Rasen entstand nach jahrelanger Forschung und benötigte mehrere Monate zum Anwachsen

Weltverband will alle 16 Stadien mit einheitlichen Rasenflächen ausstatten

Nach fünf Jahren intensiver gemeinsamer Forschung und Innovationsarbeit zur Entwicklung der bestmöglichen Spielfläche für die Akteure wurde nun der Rasen verlegt, der auch beim Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im New-York-New-Jersey-Stadion zum Einsatz kommen wird.

Der Rasen wurde zunächst mehrere hundert Kilometer per Lkw von der Carolina Green Turf Farm in North Carolina zum Stadion transportiert und dann innerhalb von zwei Tagen verlegt. Er kommt zum ersten Mal zum Einsatz, wenn Brasilien am 13. Juni auf Marokko trifft – eine von insgesamt acht Begegnungen, darunter das Endspiel am 19. Juli, die in diesem Stadion ausgetragen werden.

Verlegung des Rasens am Endspielort der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ abgeschlossen 02:04

„Die FIFA hat tatsächlich viel Zeit und Mühe in das Forschungsprogramm investiert. Bei der Entwicklung des Spielfelds für die Weltmeisterschaft oder andere Sportereignisse waren all diese Daten und Planungsschritte sehr hilfreich“, so David Graham, Senior Pitch Manager bei FIFA Tournaments Infrastructure.

Graham ging im Anschluss auf die nächsten Schritte ein. „Am Sonntag beginnen wir mit unserem Hybrid-Verlegeverfahren. Das sollte je nach Wetterlage vier bis fünf Tage dauern“, sagte er. „Sobald das erledigt ist, machen wir mit dem Topdressing, der Belüftung und der üblichen Pflege wie Mähen und Bewässern weiter. Danach wiederholen wir das Ganze einfach so lange, bis das Turnier beginnt. Ab dann kommt es auf die Anforderungen des ersten Spieltags an.“

Ihm zufolge habe man „fast sechs oder sieben Jahre“ lang geforscht, um sicherzustellen, dass die Spielfelder in allen 16 Stadien der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Kanada, Mexiko und den USA den Massgaben entsprechen. Bei der Forschung flossen auch Beobachtungen während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ ein.

„Sowohl die FIFA selbst als auch das Team für Platzpflege stützen sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, um die besten Bedingungen für den jeweiligen Spieltag zu schaffen. „Der gesamte Prozess orientiert sich an den Forschungsergebnissen, die sehr aufschlussreich waren und viel Aufmerksamkeit erregt haben“, sagte er.