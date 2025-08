FIFA-Präsident: Jeder hat das Recht, Fussball in einem sicheren Umfeld zu geniessen

FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm am Freitag, 22. September 2023, im Palau de les Arts Reina Sofía in Valencia (Spanien) an der Konferenz für ein sicheres Umfeld im Sport teil. Die Veranstaltung war Teil der europäischen Woche des Sports im Rahmen der spanischen Präsidentschaft des EU-Rats.

„Beim Fussball geht es um Spass, ob als Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Zuschauer oder Fan. Die FIFA setzt alles daran, dass alle den Fussball in einem sicheren und unbeschwerten Umfeld geniessen können“, betonte der FIFA-Präsident. „Millionen junger Menschen, Frauen und Männer auf der ganzen Welt spielen Fussball, besonders Kinder an Schulen und auf Spielplätzen – jederzeit und überall. Sie alle haben ein Recht darauf, ihre Freude an unserem Sport in einem sicheren, von Respekt und Verständnis geprägten Umfeld auszuleben.“