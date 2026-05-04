Die ersten zehn Jahre von Gianni Infantino bei der FIFA

Gianni Infantino wurde am 26. Februar 2016 zum FIFA-Präsidenten gewählt

Das Buch schildert anhand von Anekdoten, wie sich die FIFA im letzten Jahrzehnt gewandelt hat

"Nicht mir gebührt dieser Erfolg", sagt der FIFA-Präsident

Die FIFA hat ein Buch veröffentlicht, das einen Blick hinter die Kulissen wirft und einige bemerkenswerte Geschichten aus Gianni Infantinos ersten zehn Jahren als FIFA-Präsident erzählt. Das Buch ist voller Anekdoten – von den angespannten Sitzungen, die dazu führten, dass Frauen in der Islamischen Republik Iran Zugang zu Profifussball erhielten, bis hin zu dem Tag, an dem ein Freundschaftsspiel in Bolivien zu einem dramatischen Ereignis wurde. Verfasst vom italienischen Journalisten Alessandro Alciato, Autor von Biografien unter anderem über Andrea Pirlo und Carlo Ancelotti, ist das Buch eine farbenfrohe Erzählung darüber, wie Infantino die FIFA seit seiner Wahl am 26. Februar 2016 in Zürich, Schweiz, verändert hat.

Das Buch wurde an die Mitglieder des FIFA-Rates und die Präsidenten der FIFA-Mitgliedsverbände verteilt, die am 30. April am 76. FIFA-Kongress in Vancouver teilnahmen.

"Ich habe ich das Ziel aus den Augen verloren und immer alles darangesetzt, den Fussball weltweit noch stärker zu fördern sowie Spielerinnen und Spielern in allen 211 FIFA- Mitgliedsverbänden bessere Bedingungen zu bieten", sagt Infantino in seinem Vorwort. In verschiedenen Kapiteln beschreibt das Buch detailliert, wie die FIFA unter der Führung von Infantino dafür gesorgt hat, dass die Einnahmen nun für die weltweite Entwicklung des Fussballs umverteilt werden, und wie sich der Frauenfussball in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Es berichtet von seinen Erfahrungen auf Reisen rund um die Welt zu vielen FIFA-Mitgliedsverbänden (MAs), vom Weg der FIFA von Korruption zu Transparenz und von der Rolle, die das FIFA Clearing House bei der Unterstützung kleinerer Vereine durch Ausbildungsentschädigungen gespielt hat. Es erläutert die Bedeutung der FIFA-Legenden, während es auch Kapitel über den Kampf gegen Rassismus und den Erfolg der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ und der neu eingeführten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Mannschaften gibt, die mit ihrer ersten Austragung im Jahr 2025 in den Vereinigten Staaten eine neue Ära für den Klubfussball einläutete.

"Nicht mir gebührt dieser Erfolg, sondern uns allen. Vielen Dank an die Konföderationen und ihre Präsidenten: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC und UEFA", fügte der FIFA-Präsident hinzu. „Danke an die 211 FIFA-Mitgliedsverbände und ihre Führungskräfte, die das Herz und die Seele der FIFA verkörpern. Danke an die Ligen, Vereine und Spieler – Frauen und Männer – für ihre unschätzbaren Beiträge. Vielen Dank an die 211 FIFA- Mitgliedsverbände und ihre Präsidenten, die das Herz und der Motor der FIFA sind. Vielen Dank an die Ligen, Vereine, Spielerinnen und Spieler für ihren wertvollen Beitrag. Vielen Dank an die FIFA-Legenden, die uns mit ihrer Klasse für diesen grossartigen Sport begeistert haben. Dank ihrer Leidenschaft und ihrem Können lachen unsere Herzen.

Vielen Dank an all unsere Partner, von den Sponsoren bis zu den Sendeanstalten, dass sie weiterhin an uns glauben. Als ich vor zehn Jahren mein Amt angetreten habe, wollte niemand investieren.

Vielen Dank auch an die Fans weltweit, zu denen ich ebenfalls gehöre. Sie sind der Puls unserer Arbeit, indem sie für eine einmalige Stimmung sorgen und zeigen, was bedingungslose Loyalität bedeutet. Vielen Dank an alle, die mit ihren Ideen wirklich etwas bewegen. Vielen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen, egal, ob sie mich von Anfang an oder erst später in den letzten zehn Jahren begleitet haben. Jeder und jede war von unschätzbarem Wert. Alle Puzzleteile im Lauf der Zeit passen perfekt zusammen."

Das Buch ist unter diesem Link erhältlich: