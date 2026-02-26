FIFA-Präsident dankt Mitgliedsverbänden für ihre Unterstützung in den letzten zehn Jahren

Laut Gianni Infantino habe man „den Fussball zurück zur FIFA und die FIFA zurück zum Fussball gebracht“, seit er am 26. Februar 2016 gewählt wurde

FIFA-Mitgliedsverbände auf einem neuen Weg, der auf Reformen, Transparenz und Entwicklung basiert

Weltverband gemäss Infantino Bindeglied des Sports

Anlässlich des zehnten Jahrestags seiner Wahl zum FIFA-Präsidenten hat Gianni Infantino den Präsidenten aller 211 FIFA-Mitgliedsverbände in einem Schreiben für ihre Unterstützung und ihren Beitrag zu den Reformen innerhalb der FIFA gedankt, mit denen die Organisation den weltweit beliebtesten Sport weiterentwickelt.

Infantino führte elf wichtige Erfolge seit seiner Wahl auf dem ausserordentlichen Kongress im schweizerischen Zürich am 26. Februar 2016 auf und sagte: „Ich glaube, dass wir den Fussball erfolgreich zur FIFA und die FIFA zum Fussball zurückgebracht haben. Und das haben wir gemeinsam geschafft.“

Infantino erinnerte daran, dass der Weltverband vor seiner Amtszeit in einer Krise steckte, die seine Existenz bedrohte, und dass der FIFA-Kongress mit seiner Wahl einen neuen Weg eingeschlagen habe, der „auf Reformen, Transparenz und Entwicklung” basiere.

Er betonte, dass die Einheit zwischen der FIFA und den Mitgliedsverbänden wesentlich zur Transformation des Fussballs beigetragen habe. „Ich möchte Ihnen daher aus tiefstem Herzen für Ihre Arbeit, Ihr Engagement und natürlich Ihre unerschütterliche Unterstützung danken, die dies ermöglicht haben, sowie für Ihre Rolle dabei, die FIFA in den letzten zehn Jahren wieder zum Fussball zurückzubringen“, betonte der FIFA-Präsident.

Er sprach auch darüber, wie wichtig ein starker, funktionierender Weltverband für den Sport sei. „Die FIFA ist das Bindeglied zwischen den verschiedenen Ebenen des gesamten Fussball-Ökosystems“, erklärte er und fügte hinzu, dass man auch die Wahrnehmung des Weltverbands als Institution verändert habe. „Aus diesem Grund ist eine starke, vertrauenswürdige und geeinte FIFA nicht nur wünschenswert, sondern sogar notwendig, damit unser Sport weiterhin florieren kann.“

Er schloss mit den Worten: „Vielen Dank, dass Sie das Wohl des Fussballs in den Mittelpunkt stellen und erkennen, dass der Sport trotz einer von Spaltung und Konflikten geprägten Welt uns alle nach wie vor stark verbindet.“

Zu den wichtigsten Erfolgen gehören: