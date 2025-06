FIFA-Präsident bespricht FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ mit brasilianischem Amtskollegen

Die Vorbereitungen für die F IFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien, die gleichzeitig die erste in Südamerika ist, standen im Mittelpunkt der Gespräche anlässlich des Treffens von FIFA-Präsident Gianni Infantino mit Samir Xaud, dem frisch gewählten Präsidenten des brasilianischen Fussballverbands (CBF), in Miami, USA.

Diese Leidenschaft zeigt sich auch bei der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in den USA, an der mit Botafogo, CR Flamengo, Fluminense FC und SE Palmeiras vier brasilianische Mannschaften teilnehmen, deren Fans innerhalb und ausserhalb der Stadien eine unvergessliche Atmosphäre schaffen.

In Brasilien selbst versammeln sich Tausende von Anhängern am Strand der Copacabana in Rio de Janeiro, um die Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in einer Fanzone zu verfolgen, und es kam zu ausgelassenen Szenen, als Botafogo und anschliessend Flamengo Siege im Turnier feierten.