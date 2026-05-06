Wahrzeichen von Vancouver wird zum offiziellen Spielball der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Science World wird zum von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ inspirierten „The Beautiful Dome“

Das Wahrzeichen erhält das Design des offiziellen Spielballs „adidas Trionda“

Die Einrichtung wird eine Ausstellung mit dem Titel „Fussball & Technologie“ aus dem FIFA-Museum beherbergen

Während sich Vancouver in Kanada auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vorbereitet, soll eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt in ein atemberaubendes Symbol des Turniers verwandelt werden. Die geodätische Kuppel von Science World wird als „The Beautiful Dome“ präsentiert – eine riesige, 360-Grad-Nachbildung des adidas Trionda, dem offiziellen Spielball des Turniers. Für das ehrgeizige Projekt werden 131 speziell geformte Paneele installiert, die die 40 Meter durchmessende Struktur bedecken sollen. Die Arbeiten sollen am 6. Mai 2026 beginnen und etwa vier Wochen dauern. Die endgültige Enthüllung wird für Anfang Juni erwartet. Das Design des adidas Trionda ist eine Hommage an die historische Zusammenarbeit zwischen den drei Gastgeberländern: Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten. „Trionda” bedeutet auf Spanisch „drei Wellen” und symbolisiert die grenzüberschreitende Verbindung, da sich diese Länder zusammenschließen, um das größte Turnier in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ auszurichten.

„Science World“ wird zum offiziellen Spielball der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™: TRIONDA 00:17

„Es geht darum, ein weltweit bekanntes Symbol zu schaffen, das Vancouver unmittelbar mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Verbindung bringt und die Kreativität und den Ehrgeiz unserer Stadt widerspiegelt“, sagte Royce Chwin, Präsident und CEO von Destination Vancouver. „Die Umgestaltung von Science World ist mehr als nur eine visuelle Veränderung. Sie ist eine Investition in die weltweite Präsentation der Geschichte British Columbias und steht für unser gemeinsames Engagement, den Besucherinnen und Besuchern ein unvergessliches Erlebnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu bieten und ein bleibendes wirtschaftliches und gesellschaftliches Vermächtnis für Vancouver und die Provinz zu schaffen.“

Anne Kang, die Ministerin für Tourismus, Kunst, Kultur und Sport von British Columbia, fügte hinzu, das Projekt sei eine Möglichkeit, die Welt in der Provinz willkommen zu heißen.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zieht weltweite Aufmerksamkeit auf sich und die Vorfreude steigt. Die Umgestaltung der Science-World-Kuppel in ein Symbol des schönen Spiels hilft uns, neue Zielgruppen zu erreichen, und wird dieses Rampenlicht in dauerhafte Vorteile für die Menschen in British Columbia verwandeln – und das für viele Jahre“, sagte sie.

Um die Ankunft des Turniers zu feiern, wird Science World außerdem die von der Provinz British Columbia präsentierte Ausstellung „Soccer & Technology“ aus dem FIFA-Museum zeigen.