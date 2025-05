Visa-Vorverkauf für Tickets für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™

Austragung des Turniers mit 24 Teams vom 27. September bis zum 19. Oktober in Santiago de Chile, Valparaíso, Rancagua and Talca

Dank ihrem weltweiten Partner Visa bietet die FIFA Visa-Karteninhabern eine exklusive Möglichkeit: Vom 30. Mai 2025 ab 17.00 Uhr CLT (23.00 Uhr MEZ) bis zum 6. Juni 2025 um 12.00 Uhr CLT (18.00 Uhr MEZ) können sich Fans im Visa-Vorverkauf unter FIFA.com/tickets frühzeitig Tickets für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ sichern. Im Visa-Vorverkauf werden nur Zahlungen mit Visa akzeptiert. Der Visa-Vorverkauf endet am 6. Juni. Die Fans haben so die Möglichkeit, vor allen anderen Tickets für das Turnier zu kaufen, das vom 27. September bis zum 19. Oktober 2025 24 Teams mit den Legenden von morgen präsentieren wird.

Für Ticketpässe gilt zudem 20 % Ermässigung. Die Pässe gelten für drei bis fünf Spiele im El-Teniente-Stadion in Rancagua und im Fiscal-Stadion in Talca oder für sechs bis acht Spiele im Elías-Figuero-Stadion in Valparaíso und im Nationalstadion in Santiago de Chile.