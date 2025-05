Viscacha Vito offizielles Maskottchen der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™

Das offizielle Maskottchen der diesjährigen FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ heisst Vito. Das Viscacha, ein in Südamerika heimisches Nagetier, freut sich, die Fussballfamilie in seiner Heimat mit ihrer lebendigen Kultur, freundlichen Menschen und atemberaubenden Landschaften zu begrüssen. Mit seiner geselligen Art, seinem charmanten Auftreten und seiner überschäumenden Energie (daher sein vom lateinischen Wort für „Leben“ abgeleiteter Name) wird Vito bei den Fans aus aller Welt zweifellos zum Publikumsliebling. Das sympathische Viscacha, das einem Kaninchen oder einem Chinchilla gleicht, wird im In- und Ausland für das Turnier die Werbetrommel rühren und sein Land vertreten.