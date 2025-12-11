Verkaufsphase mit Zufallsziehung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ gestartet

Anmeldungen für die dritte Phase des Kartenverkaufs bis Dienstag, 13. Januar 2026, um 17 Uhr MEZ möglich, wobei der Zeitpunkt der Anmeldung keinen Einfluss auf die Erfolgschancen hat

Fixe Ticketpreise in der laufenden Verkaufsphase sowohl für die allgemeine Öffentlichkeit als auch für die Fans der teilnehmenden Teams

Erste Chance für Fans, Einzeltickets für bestimmte Begegnungen, Spielorte und Spieldaten der Gruppenphase zu bestellen

Fans können sich nun auf FIFA.com/tickets für die nächste Phase des Kartenverkaufs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ (Zufallsziehung) anmelden. Anmeldeschluss ist Dienstag, 13. Januar, 17 Uhr MEZ. Es handelt sich um die dritte Phase des Kartenverkaufs für das wegweisende Turnier mit 48 Teams. In der Visa-Vorverkaufsziehung und in der Frühticketziehung, die im November endete, wurden schon fast zwei Millionen Tickets verkauft.

Der Zeitpunkt der Anmeldung für die Zufallsziehung hat keinen Einfluss auf die Erfolgsaussichten bei der Ziehung. In dieser Verkaufsphase gelten fixe Ticketpreise. Fans mit einer FIFA-ID sollten sich mit ihren Logindaten einloggen und sich für die Zufallsziehung anmelden, selbst wenn sie zuvor bereits an anderen Ziehungen teilgenommen haben. Fans, die noch keine FIFA-ID haben, müssen auf FIFA.com/tickets, dem offiziellen und bevorzugten Kanal für Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, zuerst ein Konto einrichten.

Fans können unter Einhaltung der Haushaltsbeschränkungen die gewünschten Spiele, Ticketkategorien und die Zahl der Tickets auswählen. Alle Fans, deren Bestellungen ganz oder teilweise erfolgreich sind, werden per E-Mail benachrichtigt. Der Betrag für die Tickets wird automatisch im Februar 2026 belastet. Bei einer teilweise erfolgreichen Bestellung erhalten die Fans die gewünschte Anzahl Tickets für ein Spiel, aber nicht für alle Spiele.

Nach der Bekanntgabe des definitiven Spielplans am Samstag, 6. Dezember 2025, ist die Zufallsziehung die erste Verkaufsphase, in der Fans Einzeltickets für bestimmte Begegnungen, Spielorte und Spieldaten der Gruppenphase bestellen können.

Fans eines bestimmten Nationalteams können seit Donnerstag, 11. Dezember 2025, auf FIFA.com/tickets auch Fantickets von teilnehmenden Mitgliedsverbänden bestellen, sofern sie die Teilnahmebedingungen der jeweiligen Verbände erfüllen. Die Teilnahmebedingungen sowie die Verfahren für die Bestellung von Fantickets werden von jedem teilnehmenden Mitgliedsverband selbst festgelegt.

Fans, die sich sofort Tickets für bestimmte Spiele sichern möchten, können auf FIFA.com/hospitality über On Location, den offiziellen Hospitality-Anbieter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, Hospitality-Pakete samt Tickets für einen einzigartigen, exklusiven Spieltag erwerben.

Bei Qatar Airways sind zudem Reisepakete samt Tickets, Transport, Hotel und Flügen erhältlich.

Tickets werden ab dem 15. Dezember auch über den FIFA Weiterverkaufs-/Tauschmarktplatz erhältlich sein.