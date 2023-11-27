Vancouver verabschiedet sich bei historischem Sieg der Schweiz von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Austragung von sieben Spielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im BC Place Vancouver, darunter zwei K.-o.-Partien

Viertelfinaleinzug der Schweiz dank erstmaligem Sieg im Elfmeterschiessen bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

FIFA Fan Festival™ im Hastings Park von Vancouver bis zum 19. Juli geöffnet, ausser montags und dienstags

Mit der Achtelfinalpartie zwischen der Schweiz und Kolumbien im BC Place Vancouver verabschiedete sich Kanada als Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. In diesem Spiel erreichte die Schweiz zum ersten Mal seit 1954 das Viertelfinale – dem Jahr, in dem sie den Wettbewerb zum ersten und bislang einzigen Mal ausrichtete.

Die Stadt ist zu einem der Wahrzeichen des Turniers geworden. Besonders der übergrosse Trionda beim Science World war regelmässig in TV-Übertragungen, den sozialen Medien und Fanvideos zu sehen. Auch die Bilder vom Fanmarsch der kanadischen Fans vor der überdimensionalen Nachbildung des offiziellen Spielballs der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ gingen um die Welt und sorgten für einen der prägenden Turniermomente.

Der 18. Juni wird den kanadischen Fussballfans lange in Erinnerung bleiben. Im BC Place Vancouver zeigte die Mannschaft von Jesse Marsch beim 6:0 gegen den Asienmeister Katar ihre bislang beste Leistung bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

Es war Kanadas erster WM-Sieg überhaupt und gleichbedeutend mit mehreren Rekorden. Kanada war das erste Team ausserhalb der UEFA und der CONMEBOL, das in einem WM-Spiel sechs Tore erzielte, und zugleich das erste Concacaf-Team mit mehr als vier Treffern in einer Partie. Jonathan David wurde zum ersten Kanadier mit einem Hattrick bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und zum ersten Concacaf-Spieler, dem dieses Kunststück seit der Turnierpremiere 1930 in Uruguay gelang.

„Die aktuelle Entwicklung des Fussballs in Kanada hat 2012 begonnen“, sagte FIFA-Vizepräsident und Concacaf-Präsident, Victor Montagliani.

„Meilensteine waren die Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Kanada 2015, die Gründung nationaler Männer- und Frauenligen, die sportlichen Erfolge der kanadischen Nationalteams und nun die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026, die zu einem historischen Meilenstein für den Fussball in unserem Land geworden ist.“

„Unsere beiden Spielorte haben zusammen mit dem ganzen Land die Welt willkommen geheissen und gezeigt, was Kanada so besonders macht. Neben den unvergesslichen Spielen in Vancouver und Toronto wird dieses Turnier ein nachhaltiges Vermächtnis hinterlassen, das weit über den Schlusspfiff hinaus in Kanada weiterwirken wird.“

„Das ist nicht das Ende einer Reise, sondern der Beginn einer spannenden neuen Ära für den kanadischen Fussball.“

Insgesamt wurden in Vancouver sieben Spiele ausgetragen, darunter das Achtelfinale am Dienstag zwischen der Schweiz und Kolumbien. Alle Begegnungen waren mit jeweils 52 497 Zuschauern ausverkauft. Vancouver war zudem einer von nur zwei Spielorten, in denen Teams aus allen sechs Konföderationen antraten. Insgesamt liefen zehn Nationen im BC Place Vancouver auf.

2026 fand zum zweiten Mal ein FIFA-Turnier in Vancouver statt. Bereits bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Kanada 2015™ wurden im gleichen Stadion neun Spiele ausgetragen, darunter das Finale, das die USA mit 5:2 gegen Japan gewannen.

Nicht nur Kanada sorgte in Vancouver für Bestmarken, sondern auch andere Mannschaften und Spieler schrieben hier Geschichte.

Im Eröffnungsspiel wurde Nestory Irankunda im Alter von 20 Jahren und 124 Tagen zum jüngsten australischen Torschützen bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Er unterbot damit den bisherigen Rekordhalter Brett Holman um sechs Jahre und trug massgeblich zum 2:0-Sieg der Socceroos über die Türkei bei.

Ägypten feierte im neunten Anlauf seinen ersten Sieg bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, als es nach einem zwischenzeitlichen Rückstand Neuseeland mit 3:1 besiegte und dabei zum ersten Mal drei Tore erzielte. Mohamed Salah wurde damit zum ersten ägyptischen Spieler, dem bei zwei WM-Endrunden ein Tor gelang.

Belgien sicherte sich im darauffolgenden Spiel mit einem 5:1 gegen Neuseeland den Einzug in die K.-o.-Phase. Der Vier-Tore-Vorsprung war gleichbedeutend mit dem höchsten Sieg der Belgier bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Romelu Lukaku und Kevin De Bruyne wurden dabei zu den ersten Belgiern mit Toren bei drei Weltmeisterschaften, während Thibaut Courtois mit seinem 18. WM-Einsatz einen neuen Landesrekord aufstellte.

Auch die Schweiz wird den BC Place in Vancouver in bester Erinnerung behalten. Sie bestritt dort drei Spiele, darunter den 2:0-Sieg gegen Algerien im Sechzehntelfinale, mit dem sie erstmals seit 88 Jahren wieder ein K.-o.-Spiel bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ gewann. Zudem feierte sie erstmals drei WM-Siege in Folge, während Granit Xhaka sein 150. Länderspiel bestritt.

Bereits beim 2:1-Sieg über Kanada in der Gruppenphase absolvierten Xhaka und Ricardo Rodríguez jeweils ihren 15. WM-Einsatz, womit sie als erste Schweizer diese Marke erreichten.

In ihrer letzten Partie in diesem Stadion – zugleich dem letzten WM-Spiel im BC Place Vancouver – setzte sich die Schweiz nach einem torlosen Remis nach Verlängerung mit 4:3 im Elfmeterschiessen gegen Kolumbien durch. Es war der erste Sieg der Schweiz in einem Elfmeterschiessen bei einer WM, nachdem sie im ersten Anlauf bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006™ gegen die Ukraine gescheitert waren.