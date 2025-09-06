Der Pokal der FIFA-U20-Weltmeisterschaft™ wandert weiter in südliche Gefilde als je zuvor

Die „Trophy Tour” der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ hat Geschichte geschrieben, indem sie die abgelegene Siedlung Puerto Williams erreicht hat – den südlichsten Punkt, den jemals eine FIFA-Trophäe erreicht hat. Puerto Williams liegt nur 600 Meilen von der Antarktischen Halbinsel entfernt. Puerto Williams hat weniger als 3.000 Einwohner, liegt auf der Insel Navarino, einem UNESCO-Biosphärenreservat, und blickt auf den Beagle-Kanal. Die Stadt befindet sich nördlich von Kap Hoorn, wo der Pazifik und der Atlantik aufeinandertreffen. Als Hauptstadt der chilenischen Antarktisprovinz verwaltet Puerto Williams die Gemeinden des chilenischen Antarktisgebiets und von Cabo de Hornos. Die Tour führt den Pokal an die äußersten Enden des Landes. Sie begann am 3. September in Ñuñoa bei Santiago und führte dann nach Puerto Williams. Von dort aus geht es weiter nach Norden nach La Tirana in der Atacama-Wüste, was einer Entfernung von rund 2.500 Meilen in Luftlinie entspricht. Am 23. September endet die Tour in Valparaíso. Wie an den anderen Stationen auch wird es während des zweitägigen Aufenthalts der Trophäe in Puerto Williams öffentliche Gemeinschaftsaktivitäten, kulturelle Darbietungen sowie Gelegenheiten für Familien geben, Fotos mit der Trophäe und Vito, dem offiziellen Maskottchen des Turniers, zu machen.