Der Pokal der FIFA-U20-Weltmeisterschaft™ wandert weiter in südliche Gefilde als je zuvor

Die Trophy Tour hat Puerto Williams auf der chilenischen Insel Navarino erreicht
Anschließend geht es weiter in Richtung Norden in die Atacama-Wüste
Die FIFA U-20-Weltmeisterschaft findet vom 27. September bis zum 19. Oktober an vier Austragungsorten statt
Die „Trophy Tour” der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ hat Geschichte geschrieben, indem sie die abgelegene Siedlung Puerto Williams erreicht hat – den südlichsten Punkt, den jemals eine FIFA-Trophäe erreicht hat. Puerto Williams liegt nur 600 Meilen von der Antarktischen Halbinsel entfernt. Puerto Williams hat weniger als 3.000 Einwohner, liegt auf der Insel Navarino, einem UNESCO-Biosphärenreservat, und blickt auf den Beagle-Kanal. Die Stadt befindet sich nördlich von Kap Hoorn, wo der Pazifik und der Atlantik aufeinandertreffen. Als Hauptstadt der chilenischen Antarktisprovinz verwaltet Puerto Williams die Gemeinden des chilenischen Antarktisgebiets und von Cabo de Hornos. Die Tour führt den Pokal an die äußersten Enden des Landes. Sie begann am 3. September in Ñuñoa bei Santiago und führte dann nach Puerto Williams. Von dort aus geht es weiter nach Norden nach La Tirana in der Atacama-Wüste, was einer Entfernung von rund 2.500 Meilen in Luftlinie entspricht. Am 23. September endet die Tour in Valparaíso. Wie an den anderen Stationen auch wird es während des zweitägigen Aufenthalts der Trophäe in Puerto Williams öffentliche Gemeinschaftsaktivitäten, kulturelle Darbietungen sowie Gelegenheiten für Familien geben, Fotos mit der Trophäe und Vito, dem offiziellen Maskottchen des Turniers, zu machen.
„Die Trophäe ist viel mehr als nur die Ausstellung eines Pokals. Sie ist eine Einladung an alle Gemeinden in ganz Chile, sich als Teil dieser FIFA-U20-Weltmeisterschaft zu fühlen. Es wird eine dezentrale Veranstaltung sein, bei der junge Menschen und Freiwillige eine große Rolle spielen werden“, sagte Jaime Pizarro, der chilenische Sportminister. „Wir möchten, dass das ganze Land die Feierlichkeiten genießt und sich die Öffentlichkeit als Teil dieses Prozesses fühlt, damit wir gemeinsam unsere Begeisterung zeigen und die U-20-Weltmeisterschaft genießen können“, fügte Pizarro hinzu, ein ehemaliger Spieler, der über 50 Länderspiele für Chile bestritten hat.
Chile ist nach 1987 zum zweiten Mal Gastgeber des Turniers mit 24 Mannschaften und wird die Städte Rancagua, Santiago, Talca und Valparaíso als Austragungsorte nutzen. Der Wettbewerb findet vom 27. September bis zum 19. Oktober statt.
Tickets sind ab 4.000 CLP über FIFA.com/tickets erhältlich und bieten Familien, Freunden und Fans jeden Alters die Möglichkeit, Weltklasse-Unterhaltung zu genießen.