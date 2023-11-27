TRIONDA FINAL offizieller Spielball bei den letzten vier Spielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

TRIONDA FINAL mit edlem Design in Gold, Weiss und Schwarz – exklusiv für die Halbfinalspiele, das Bronzespiel und das Finale

Design von TRIONDA FINAL vom Streben nach dem wichtigsten Titel im Fussball inspiriert

Hommage an die 16 Spielorte dieser Rekordausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Knapp zwei Wochen vor dem Finale der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, das am 19. Juli in New York/New Jersey über die Bühne geht, hat adidas mit dem TRIONDA FINAL den offiziellen Spielball der Halbfinalspiele, des Bronzespiels und des Finales dieses Rekordturniers präsentiert.

Der TRIONDA FINAL ist eine Weiterentwicklung des Designs des im Oktober 2025 vorgestellten TRIONDA-Balls und besticht mit derselben leistungsorientierten Bauweise. Erstmals in der WM-Geschichte geht adidas über eine herkömmliche Farbanpassung hinaus und präsentiert ein spezielles Design, das die Dimension der letzten vier Spiele des Turniers widerspiegelt.

Das Design des TRIONDA FINAL ist vom Streben nach dem wichtigsten Titel im Fussball inspiriert. Eine hochwertige Goldveredelung erinnert an den FIFA WM-Pokal und steht im starken Kontrast zum schwarzen Hintergrund. So kommt der Ball noch besser zur Geltung und wird damit zu einem auffälligen und raffinierten Markenzeichen der Schlussphase des Turniers.

Der TRIONDA FINAL ist ausserdem eine Hommage an die 16 fantastischen Spielorte, die die Welt bei der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ empfangen haben. Dallas, Atlanta, Miami und New York/New Jersey sind als Austragungsorte der Halbfinalspiele, des Bronzespiels und des Finales zentrale Motive des Designs. Boston, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Monterrey, Philadelphia, die San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto und Vancouver sind derweil in die dreieckigen grafischen Elemente integriert und erhalten damit ebenfalls gebührende Anerkennung für ihren wichtigen Beitrag zum Erfolg des Turniers.

„Der TRIONDA-FINAL-Ball für die letzten vier Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist da“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Der legendäre TRIONDA-Ball hat bei dieser FIFA Fussball-Weltmeisterschaft bei jedem Tor für grosse Freude gesorgt und ist Symbol für den Zusammenhalt und die Begeisterung der drei Austragungsländer Kanada, Mexiko und USA.“

„Für die letzten vier Spiele des Turniers wird dieser TRIONDA FINAL den besten Spielern der Welt zu Füssen liegen. Mit jedem Ballkontakt, jedem Dribbling, jedem Schlenzer, jedem Pass, jeder Flanke, jeder Parade, jedem Schuss und jedem Tor werden sich die 16 Städte, die der FIFA bei der Durchführung der WM-Rekordausgabe geholfen haben, noch tiefer in die WM-Geschichte einprägen.“