Rekordturnier vor dem Höhepunkt: Spanien und Argentinien erreichen historisches Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Mehr als 6,66 Millionen Zuschauer bei 102 Spielen, bei einer Stadionauslastung von 99,7 % und durchschnittlich über 65.000 Fans pro Partie

Finale zwischen Argentinien (CONMEBOL) und Spanien (UEFA), den Nummern eins und zwei der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste

Turnier mit zahlreichen Rekorden auf dem Platz: 297 Tore, historische Bestmarken und aussergewöhnliche Leistungen der Spieler

Nach den beiden Halbfinalspielen geht die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in die entscheidende Schlussphase. Spanien und Argentinien stehen als Finalisten fest und bestreiten das Endspiel der grössten und inklusivsten Weltmeisterschaft der Geschichte.

Das Turnier setzt in jeder Hinsicht neue Massstäbe. Die Stadien sind weiterhin nahezu ausverkauft: 6.665.825 Zuschauer verfolgten bislang die 102 Partien, was einem Zuschauerschnitt von 65.351 pro Spiel und einer Stadionauslastung von 99,7 % entspricht. Diese Zahlen unterstreichen die aussergewöhnliche weltweite Nachfrage und die Begeisterung für die grösste Bühne des Sports.

Auch auf dem Spielfeld wird Geschichte geschrieben. Insgesamt wurden bislang 297 Tore erzielt – durchschnittlich 2,91 pro Spiel. Diese Werte spiegeln die Offensivstärke und Dramatik spiegeln, die dieses Turnier bisher geprägt haben.

Mit Spanien (UEFA) und Argentinien (CONMEBOL) treffen nun Europas und Südamerikas beste Mannschaften im Finale aufeinander. Gleichzeitig stehen sich die beiden bestplatzierten Teams der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste gegenüber – ein weiteres besonderes Kapitel eines ohnehin hochkarätigen Endspiels.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 geht ihrem Höhepunkt entgegen und hat Millionen Fans in vollen Stadien sowie Milliarden Menschen über digitale Plattformen und TV-Übertragungen vereint. Das Turnier setzt mit seinem beispiellosen Ausmass, seiner Innovationskraft und seiner sportlichen Qualität neue Massstäbe“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström.

„Das Finale zwischen Spanien und Argentinien verspricht nun einen würdigen Höhepunkt einer wahrhaft historischen Ausgabe des grössten Fussballturniers der Welt zu werden.“

Spaniens Weg ins Finale war von Konstanz und defensiver Stabilität geprägt. Nach dem WM-Titel 2010 steht die Mannschaft erst zum zweiten Mal in ihrer Geschichte im Endspiel einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Seit nunmehr 37 Spielen ist Spanien nach regulärer Spielzeit ungeschlagen und hat im laufenden Turnier in sieben Partien lediglich ein Gegentor kassiert.

Argentinien hat derweil erneut seine Klasse auf der internationalen Fussballbühne bewiesen. Der Titelverteidiger erreichte zum zweiten Mal in Folge das Finale und ist damit erst die sechste Mannschaft der Geschichte, der dies gelingt. Die Albiceleste ist zudem seit 13 WM-Spielen ungeschlagen und könnte nach Italien und Brasilien erst als dritte Nation den WM-Titel verteidigen.

Das Turnier war weiter geprägt von herausragenden Einzelleistungen. Lionel Messi und Kylian Mbappé führen die Topskorerliste mit jeweils acht Toren an, Erling Haaland folgt mit sieben. Erstmals in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ haben damit drei Spieler bei derselben Endrunde mindestens sieben Tore erzielt.

Englands Harry Kane und Jude Bellingham stehen bei jeweils sechs Treffern, was ebenfalls einer Premiere gleichkommt, denn noch nie zuvor erzielten zwei Spieler derselben Nation bei einer WM-Endrunde jeweils sechs oder mehr Tore.

Lionel Messi schreibt die Rekordbücher indes weiter um. Der argentinische Kapitän erhöhte seine Bestmarke auf mittlerweile 21 WM-Tore und hält mit 33 Einsätzen zudem den Rekord für die meisten Spiele bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Mit 39 Jahren und 21 Tagen wurde er ausserdem zum ältesten Feldspieler, der je in einem WM-Halbfinale auflief – ein weiterer Meilenstein seiner einzigartigen Karriere.

Bislang kamen bei diesem Turnier 1035 Spieler zum Einsatz. Das unterstreicht die globale Reichweite und die enorme Talentdichte der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams.