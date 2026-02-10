Bewerbungen für die zweite Auflage des FIFA-Praktikumsprogramms für FIFA-Mitgliedsverbände ab sofort möglich

Praktikum bietet eine einzigartige Gelegenheit, praktische Erfahrungen in verschiedenen Funktionsbereichen der FIFA zu sammeln

Umfassende Weiterbildung und hervorragende Networking-Möglichkeiten

Das Programm steht aktuellen Mitarbeitern der FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) offen

Nach dem Versand eines Rundschreibens an alle 211 Mitgliedsverbände ist die Bewerbungsphase für die neueste Ausgabe des FIFA-Praktikumsprogramms für FIFA-Mitgliedsverbände nun offiziell eröffnet.

Mit diesem exklusiven Programm sollen die Standards und Best Practices für die nächste Generation von Fachleuten in der Fussballbranche verbessert werden. Es spiegelt das Engagement der FIFA für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und gleiche Wettbewerbsbedingungen weltweit wider.

„Dieses Praktikum ist eine einzigartige Lernerfahrung, die Theorie und Praxis im Kontext der Mission und Werte der FIFA verbindet“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

FIFA-Präsident Infantino: „Dieses Praktikum ist eine einzigartige Lernreise, die Theorie und Praxis im Rahmen der Mission und Werte der FIFA verbindet“ 01:38

Das Programm wurde speziell entwickelt, um die berufliche Entwicklung von Mitarbeitern zu fördern, die derzeit bei den Mitgliedsverbänden der FIFA tätig sind.

Die Praktikantinnen und Praktikanten durchlaufen ein strukturiertes Ausbildungsprogramm am Arbeitsplatz, das durch formelle, zentralisierte Lern- und Entwicklungsaktivitäten sowie Veranstaltungen mit Gastrednerinnen und Gastrednern unterstützt wird.

Die Teilnehmer tauchen bis zu 12 Wochen lang in die Arbeitsabläufe des Weltfussballverbandes ein. Die Praktika finden am Hauptsitz der FIFA in Zürich, im Büro in Paris oder in einem Regionalbüro der FIFA statt.

Während dieser Zeit haben die Praktikanten die Möglichkeit, ihr Wissen in die Praxis umzusetzen und an laufenden Projekten und Initiativen mitzuarbeiten. Außerdem können sie wertvolle Kontakte zu FIFA-Kollegen und anderen Praktikanten aus anderen Mitgliedsverbänden knüpfen. Das hilft ihnen, ihren Horizont zu erweitern und ihr Netzwerk auszubauen.

Um die Zugänglichkeit zu gewährleisten, übernimmt die FIFA die Kosten für Reise, Unterkunft und Verpflegung aller erfolgreichen Bewerber.

Für die Ausgabe 2026 stehen 20 Schwerpunktbereiche zur Auswahl. Die Kandidaten können sich für bis zu drei dieser Funktionsbereiche bewerben, wobei sie nur für einen Bereich ausgewählt werden. Zu den Schwerpunktbereichen gehören unter anderem Themen wie die Entwicklung des Frauenfussballs, Wettbewerbe, technische Führung, Fussballtechnologie und Daten (Innovation) sowie Dienstleistungen für Mitgliedsverbände.

Teilnehmen können aktuelle Mitarbeiter der FIFA-Mitgliedsverbände mit Hochschulabschluss und ein bis drei Jahren Berufserfahrung.

Umfangreiche Berufserfahrung im Fussball kann als akzeptable Alternative zu einem Hochschulabschluss angesehen werden. Bewerber müssen fließend Englisch sprechen. Die FIFA bietet jedoch vor Beginn des Programms einen 60-tägigen, intensiven Online-Einzelkurs in Englisch für diejenigen an, die diesen benötigen.

Jeder Mitgliedsverband kann maximal fünf Mitarbeiter für die Bewerbung nominieren. Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens müssen die Kandidaten ein Online-Formular ausfüllen. Die Bewerber, die in die engere Wahl kommen, werden zu einem Online-Aufnahmegespräch mit Vertretern der FIFA eingeladen.

Bewerbungen sind bis Mittwoch, den 4. März 2026, 18:00 Uhr MEZ, möglich. Bewerber können sich hier bewerben.

Bei der ersten Auflage des Programms, die Ende 2025 abgeschlossen wurde, absolvierten 20 Praktikanten aus allen sechs Konföderationen eine Ausbildung zum Botschafter für ihre Verbände. Die nächste Auflage soll auf dieser Grundlage aufbauen und die Fussball-Governance und die Verwaltungskapazitäten weltweit weiter stärken.