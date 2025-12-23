FIFA feiert den Abschluss des ersten Jahrgangs des bahnbrechenden Praktikumsprogramms für FIFA-Mitgliedsverbände

Feierlicher Abschluss mit Absolventen von 20 FIFA-Mitgliedsverbänden aller sechs Konföderationen

Dreimonatige Lernerfahrung mit praktischer Ausbildung, Weiterbildungsseminaren und globalem Wissensaustausch

Programm zur Kompetenzförderung in der internationalen Fussballverwaltung

Mit dem Abschluss der ersten Ausgabe des FIFA-Praktikumsprogramms für FIFA-Mitgliedsverbände hat die FIFA einen wichtigen Schritt gemacht, um Talente zu fördern und die Fussballverwaltung weltweit zu stärken.

Während dreier Monate haben 20 Personen ebenso vieler FIFA-Mitgliedsverbände (Albanien, Anguilla, Brasilien, Dänemark, Ecuador, El Salvador, Fidschi, Japan, Kirgisische Republik, Kolumbien, Laos, Madagaskar, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schottland, Suriname, Togo, Trinidad und Tobago sowie der Türkei) am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) eine intensive und strukturierte Reise absolviert.

Beim Programm, das eigens auf Angestellte von FIFA-Mitgliedsverbänden zugeschnitten ist, können die Teilnehmenden in acht FIFA-Divisionen praktische Erfahrungen sammeln. Die Praktikanten profitieren von praktischer Ausbildung, formellen Weiterbildungsseminaren sowie Veranstaltungen mit Gastrednern und haben gleichzeitig die Möglichkeit, eine neue Perspektive in den täglichen Betrieb einzubringen. Dank dem Engagement der ersten Gruppe konnte die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen sowie mit den FIFA-Mitgliedsverbänden auf der ganzen Welt gestärkt werden.

„Die Praktika sind mehr als ein Programm. Sie zeigen, wie sehr wir uns weltweit für den Fussball einsetzen, den Sport fortwährend fördern und bei allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden für gleich lange Spiesse sorgen“, sagte Elkhan Mammadov, FIFA-Direktor Mitgliedsverbände.

Das Programm vermittelt Führungs-, Betriebs- und Strategiekompetenzen, die die Absolventen für die Fussballförderung bei ihren Verbänden nutzbringend einsetzen können. Innerhalb der FIFA-Teams haben sie gezeigt, wie globale Vielfalt und eine gemeinsame Leidenschaft Projekte voranbringen können.

„Dieses Programm fördert Kompetenzen, Vertrauen und Vision“, betonte Kimberly Morris, FIFA-Direktorin für Personal, Technologie und Betrieb, vor den Teilnehmenden. „Für Sie war es ein wertvolles Lernerlebnis, während wir mehr über Sie und die wichtige Arbeit Ihrer Verbände erfahren haben. Sie haben als Praktikanten begonnen und sind nun Botschafter Ihrer Verbände und Wegbereiter für die Zukunft des Fussballs.“