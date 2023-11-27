Lebensmittelüberschüsse von sechs Spieltagen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im Philadelphia Stadion wurden an Familien vor Ort weitergegeben

Die Organisatoren sorgten innerhalb von 24 Stunden dafür, dass die Lebensmittelüberschüsse sicher in die Spendenkette gelangten

„Food Recovery“ und „Garden of Health“, die Lebensmittelbank für Montgomery County, sammelten 20.000 Pfund Lebensmittel aus den Spielen im Stadion ein

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ im Philadelphia Stadium hat in der lokalen Gemeinschaft spürbare Spuren hinterlassen. Nicht verbrauchte frische Lebensmittel aus dem Stadion wurden an die lokale Bevölkerung verteilt, wodurch sowohl Abfall vermieden als auch Familien in der Region unterstützt wurden. Während des Turniers fanden sechs Spiele im Stadion statt, das durchschnittlich 68.316 Fans empfing. Die bei diesen Spieltagen übrig gebliebenen Lebensmittel wurden nicht auf Deponien entsorgt, sondern an bedürftige Familien weitergegeben. So wurde ein routinemäßiger Bestandteil der Turnierlogistik zu einer Quelle echter, nachhaltiger Unterstützung.

Lebensmittelspenden der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ stärken die Gemeinde in Philadelphia 02:20

„Das ist Teil eines umfassenderen Nachhaltigkeitsprojekts, das wir umsetzen. Unser Ziel ist es, die Abfallmenge im Umfeld des Turniers zu reduzieren und sicherzustellen, dass wir, wo immer möglich, recyceln, spenden und entsorgen können“, erklärte Gary Bye, der als Manager für Nachhaltigkeit und Menschenrechte am Philadelphia Stadium arbeitet und bei der FIFA hauptsächlich für den Kinderschutz zuständig ist. „Dies hat aber auch eine echte menschliche Seite, was die Lebensmittelspenden und deren Weitergabe an die Gemeinschaft in Philadelphia angeht." „Aramark, der Caterer hier im Stadion, hat sich absolut fantastisch verhalten. Sie haben alles auf Paletten verladen. Dann kommen die Organisationen, holen die Lebensmittel ab und bringen sie zum Hauptverteilzentrum. Von dort aus werden weitere Organisationen wie Notunterkünfte und Tafeln benachrichtigt, die die Lebensmittel abholen und in der Gemeinde verteilen. Was die Unterstützung von Gemeinschaften angeht, liegt mein Schwerpunkt bei der FIFA im Bereich ‚Safeguarding‘. Wir arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Gruppen zusammen. Wo auch immer sich diese Menschen auf der Welt befinden, bedeutet Nahrungsmittelarmut und Ernährungsunsicherheit für manche von ihnen ein hartes Leben“, fügte er hinzu.

Es ist also wirklich wichtig, durch Lebensmittelspenden etwas im Leben anderer Menschen zu bewirken. Die sichere Weitervergabe von Lebensmittelüberschüssen erfordert eine sorgfältige Planung vor Ort. Michael Hughes, Geschäftsführer von Aramark Facilities, erklärte, dass Schnelligkeit entscheidend sei, um die Lebensmittel vom Veranstaltungsort zu den Menschen zu bringen, die sie benötigten.

„Es war ein heikler Prozess, den wir wirklich genau planen mussten. Wir hatten Lieferungen für den nächsten Tag und zusätzlich die Lebensmittelreste vom Spiel im Kühlhaus. All das mussten wir zusammenstellen und beiseitestellen, während die neuen Waren ankamen. Da die Trockenwaren aus den Imbissständen kamen, mussten wir diese abholen und innerhalb von 24 Stunden umverteilen, um sicherzustellen, dass sie noch von guter Qualität waren und an die richtigen Orte gelangten“, sagte er.

Anschließend wurden die Lebensmittel von Garden of Health, der Lebensmittelbank für Montgomery County, in Empfang genommen. Deren Geschäftsführerin und Gründerin, Carol Bauer, sagte, das Ausmaß der geretteten Lebensmittel sei beeindruckend.

„Es ist erstaunlich, dass wir die Lebensmittel von der (FIFA) Fussball-Weltmeisterschaft retten konnten. Wir konnten 20.000 Pfund Lebensmittel von der Weltmeisterschaft retten. Stellen Sie sich vor, wie viel davon sonst im Müll gelandet wäre – das ist eine enorme Verschwendung. So können wir diese Lebensmittel nutzen und die Familien in Montgomery County damit versorgen“, sagte sie und wies darauf hin, dass mehr als 100.000 Menschen im County von Ernährungsunsicherheit betroffen sind.

Bauer ist der Ansicht, dass das eingerichtete System als Vorbild für andere große Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen dienen könnte. „Es sollte keine Verschwendung geben. Es gibt zu viele Menschen auf der Welt, die unter Ernährungsunsicherheit leiden“, sagte sie.

Für die Familien, die die Hilfe erhielten, machte der Bezug zum Turnier diese Geste besonders unvergesslich.