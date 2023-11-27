Gespräche des FIFA-Generalsekretärs mit einer Delegation der IR Iran nach der Ankunft der Mannschaft bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Onlinegespräch von Mattias Grafström und Mehdi Taj, dem Präsidenten des iranischen Fussballverbands (FFIRI), nach Eintreffen des Teams in Mexiko

Gewährleistung einer reibungslosen Teilnahme der IR Iran im Zentrum des überaus produktiven Gesprächs

Gespräch im Anschluss an ein persönliches Treffen im letzten Monat in Istanbul (Türkei)

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström hat mit Mehdi Taj, dem Präsidenten des iranischen Fussballverbands (FFIRI), nach der Ankunft des Teams bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ein positives Gespräch geführt.

Nach Eintreffen der iranischen Delegation in ihrem Teamquartier im Centro Xoloitzcuintle in Tijuana (Mexiko) tauschten sich Mattias Grafström und Mehdi Taj online aus, nachdem sie im vergangenen Monat in Istanbul (Türkei) bereits konstruktive Gespräche geführt hatten.

Wichtigste Themen waren die Koordination und Planung im Hinblick auf eine reibungslose Teilnahme der IR Iran an dem Turnier.

„Präsident Taj und ich hatten ein äusserst produktives Gespräch, wie bereits bei unserem persönlichen Treffen in Istanbul“, sagte der FIFA-Generalsekretär. „Nach der Ankunft des Teams in Mexiko wird die FIFA den Dialog und die Zusammenarbeit mit dem FFIRI fortsetzen, um dem Team und der Delegation ein positives Erlebnis sowie alle nötigen Voraussetzungen für den sportlichen Wettkampf zu bieten. Wir freuen uns gemeinsam auf die kommenden Wochen.“