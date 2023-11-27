Teamquartiere und Trainingsorte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ endgültig festgelegt

Teamquartiere wichtiger Aspekt bei der Organisation und Durchführung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Nationalteams wohnen auch in 25 Orten, wo keine Partien stattfinden, wodurch die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ noch mehr Begeisterung wecken wird

39 Mannschaften in den USA, sieben in Mexiko und zwei in Kanada untergebracht

Auf dem Weg zur bahnbrechenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wurde ein weiterer wichtiger organisatorischer Meilenstein erreicht: Alle 48 Teilnehmer haben ihre Teamquartiere und Trainingsorte endgültig festgelegt. Die 48 Teamquartiere in Kanada, Mexiko und den USA spielen eine wichtige Rolle für die teilnehmenden Nationen, die sich auf die bisher grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ vorbereiten. Die erstklassigen, von den Teams ausgewählten Trainingsanlagen werden zu ihrem „zweiten Zuhause“. Dort verbringen Spieler, Trainer und Betreuer während der Gruppenphase den Grossteil ihrer Zeit.

Die 48 Teamquartiere und Trainingsorte werden die Beachtung für die WM massgeblich erhöhen, besonders in den Gemeinden, in denen keine Begegnungen stattfinden. In Nordamerika gibt es zahlreiche Städte und Kommunen, die eine beeindruckende Infrastruktur und eine gute Anbindung an die 16 Spielorte bieten. Die Tatsache, dass die Mannschaften in diesen Gemeinden trainieren und dort untergebracht sind, was auch für die Fans und Medienvertreter gilt, wird einen erheblichen wirtschaftlichen Impuls geben und gleichzeitig dafür sorgen, dass mehr Menschen die WM-Begeisterung miterleben können.

„Die Teamquartiere sind ein wichtiger Aspekt jeder Endrunde“, so Heimo Schirgi, Chief Operating Officer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. „Dort beziehen die Teams ihr Quartier, trainieren, erholen sich und verbringen ihren Alltag während des Wettbewerbs. Die Festlegung der Teamquartiere und Trainingsorte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist aufgrund der beispiellosen Dimension des Turniers besonders spannend, denn so haben noch mehr Kommunen und Fans die Gelegenheit, dieses bahnbrechende Event mitzuerleben.“

Die Auswahl der Teamquartiere und Trainingsorte war umfangreich und fand in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten statt. Sie begann offiziell im Jahr 2024, als den potenziellen Qualifikanten eine erste Liste mit den besten Optionen vorgelegt wurde. Diese Liste wurde im Jahr 2025 erweitert. Nach der Endauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Anfang Dezember 2025 begannen die damals 42 qualifizierten Teams, ihre Auswahl aus über 60 Optionen zu treffen, wobei ihre Entscheidung auch von den möglichen Orten ihrer Gruppenspiele beeinflusst wurde.

Kolumbien, die IR Iran, die Republik Korea, Mexiko, Südafrika, Tunesien und Uruguay sind die sieben Nationen, deren Teamquartiere in Mexiko sein werden. Sowohl Kanada als auch Panama werden ihr Trainingslager in Kanada aufschlagen, während die übrigen 39 Teams in den USA untergebracht sind.

Neben den 16 Spielorten wird es 25 weitere Kommunen geben, in denen Nationalteams ihre Quartiere haben werden. Das sind New Tecumseth in Kanada; Cancún, Pachuca und Tijuana in Mexiko sowie Alexandria, Austin, Boca Raton, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Barbara, Spokane, Tampa und Winston-Salem in den USA.

Teamquartiere und Trainingsorte während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™: