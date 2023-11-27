FIFA
Pressemitteilung

Fédération Internationale de Football Association

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Montag 25 Mai 2026, 20:15
Organisation

Teamquartiere und Trainingsorte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ endgültig festgelegt

  • Teamquartiere wichtiger Aspekt bei der Organisation und Durchführung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

  • Nationalteams wohnen auch in 25 Orten, wo keine Partien stattfinden, wodurch die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ noch mehr Begeisterung wecken wird

  • 39 Mannschaften in den USA, sieben in Mexiko und zwei in Kanada untergebracht

Auf dem Weg zur bahnbrechenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wurde ein weiterer wichtiger organisatorischer Meilenstein erreicht: Alle 48 Teilnehmer haben ihre Teamquartiere und Trainingsorte endgültig festgelegt. Die 48 Teamquartiere in Kanada, Mexiko und den USA spielen eine wichtige Rolle für die teilnehmenden Nationen, die sich auf die bisher grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ vorbereiten. Die erstklassigen, von den Teams ausgewählten Trainingsanlagen werden zu ihrem „zweiten Zuhause“. Dort verbringen Spieler, Trainer und Betreuer während der Gruppenphase den Grossteil ihrer Zeit.

Die 48 Teamquartiere und Trainingsorte werden die Beachtung für die WM massgeblich erhöhen, besonders in den Gemeinden, in denen keine Begegnungen stattfinden. In Nordamerika gibt es zahlreiche Städte und Kommunen, die eine beeindruckende Infrastruktur und eine gute Anbindung an die 16 Spielorte bieten. Die Tatsache, dass die Mannschaften in diesen Gemeinden trainieren und dort untergebracht sind, was auch für die Fans und Medienvertreter gilt, wird einen erheblichen wirtschaftlichen Impuls geben und gleichzeitig dafür sorgen, dass mehr Menschen die WM-Begeisterung miterleben können.

„Die Teamquartiere sind ein wichtiger Aspekt jeder Endrunde“, so Heimo Schirgi, Chief Operating Officer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. „Dort beziehen die Teams ihr Quartier, trainieren, erholen sich und verbringen ihren Alltag während des Wettbewerbs. Die Festlegung der Teamquartiere und Trainingsorte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist aufgrund der beispiellosen Dimension des Turniers besonders spannend, denn so haben noch mehr Kommunen und Fans die Gelegenheit, dieses bahnbrechende Event mitzuerleben.“

Die Auswahl der Teamquartiere und Trainingsorte war umfangreich und fand in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten statt. Sie begann offiziell im Jahr 2024, als den potenziellen Qualifikanten eine erste Liste mit den besten Optionen vorgelegt wurde. Diese Liste wurde im Jahr 2025 erweitert. Nach der Endauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Anfang Dezember 2025 begannen die damals 42 qualifizierten Teams, ihre Auswahl aus über 60 Optionen zu treffen, wobei ihre Entscheidung auch von den möglichen Orten ihrer Gruppenspiele beeinflusst wurde.

Kolumbien, die IR Iran, die Republik Korea, Mexiko, Südafrika, Tunesien und Uruguay sind die sieben Nationen, deren Teamquartiere in Mexiko sein werden. Sowohl Kanada als auch Panama werden ihr Trainingslager in Kanada aufschlagen, während die übrigen 39 Teams in den USA untergebracht sind.

Neben den 16 Spielorten wird es 25 weitere Kommunen geben, in denen Nationalteams ihre Quartiere haben werden. Das sind New Tecumseth in Kanada; Cancún, Pachuca und Tijuana in Mexiko sowie Alexandria, Austin, Boca Raton, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Barbara, Spokane, Tampa und Winston-Salem in den USA.

Teamquartiere und Trainingsorte während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™:

Teilnehmender Mitgliedsverband

Stadt

Trainingsanlage

Algerien

Kansas City

University of Kansas

Argentinien

Kansas City

Sporting KC Training Centre

Australien

San Francisco Bay Area

Oakland Roots/Soul Training Facility

Ägypten

Spokane 

Gonzaga University 

Belgien

Renton  

Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse 

Bosnien und Herzegowina

Sandy

RSL Stadium

Brasilien

New York/New Jersey

Columbia Park Training Facility

Curaçao

Boca Raton

Florida Atlantic University

Deutschland

Winston-Salem

Wake Forest University

DR Kongo

Houston

Houston Training Centre

Ecuador

Columbus 

Columbus Crew Performance Centre 

Elfenbeinküste

Philadelphia

Philadelphia Union

England

Kansas City

Swope Soccer Village

Frankreich

Boston

Bentley University

Ghana

Boston

Bryant University

Haiti

New York/New Jersey

Stockton University   

IR Iran

Tijuana

Centro Xoloitzcuintle

Irak

Greenbrier County

The Greenbrier Sports Performance Centre

Japan

Nashville

Nashville SC

Jordanien

Portland

University of Portland

Kanada

Vancouver

National Soccer Development Centre

Kap Verde

Tampa

Waters Sportsplex 

Katar

Santa Barbara

Westmont College

Kolumbien

Guadalajara

Academia Atlas FC

Kroatien

Alexandria 

Episcopal High School 

Marokko

New York/New Jersey

The Pingry School

Mexiko

Mexiko-Stadt

Centro de Alto Rendimiento (CAR)

Neuseeland

San Diego

University of San Diego – Torero Stadium

Niederlande

Kansas City

KC Current Training Facility

Norwegen

Greensboro 

UNC Greensboro  

Österreich

Goleta

UC Santa Barbara – Harder Stadium

Panama

New Tecumseth

Nottawasaga Training Site

Paraguay

San Francisco Bay Area

Spartan Soccer Complex

Portugal

Palm Beach Gardens

Gardens North County District Park

Republik Korea

Guadalajara

Chivas Verde Valle

Saudiarabien

Austin

Austin FC Stadium

Senegal

New York/New Jersey

Rutgers University

Schottland

Charlotte

Charlotte FC

Schweden

Dallas

FC Dallas Stadium

Schweiz

San Diego

SDJA

Spanien

Chattanooga

Baylor School

Südafrika

Pachuca

CF Pachuca – Universidad Del Futbol

Tschechien

Dallas

Mansfield Multipurpose Stadium

Tunesien

Monterrey

Rayados Training Centre

Türkei

Mesa 

Arizona Athletic Grounds 

Uruguay

Cancún

Mayakoba Training Centre Cancun

USA

Irvine

Great Park Sports Complex

Usbekistan

Atlanta

Atlanta United Training Centre

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