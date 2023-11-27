Teamquartiere und Trainingsorte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ endgültig festgelegt

Teamquartiere wichtiger Aspekt bei der Organisation und Durchführung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™
Nationalteams wohnen auch in 25 Orten, wo keine Partien stattfinden, wodurch die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ noch mehr Begeisterung wecken wird
39 Mannschaften in den USA, sieben in Mexiko und zwei in Kanada untergebracht
Auf dem Weg zur bahnbrechenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wurde ein weiterer wichtiger organisatorischer Meilenstein erreicht: Alle 48 Teilnehmer haben ihre Teamquartiere und Trainingsorte endgültig festgelegt. Die 48 Teamquartiere in Kanada, Mexiko und den USA spielen eine wichtige Rolle für die teilnehmenden Nationen, die sich auf die bisher grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ vorbereiten. Die erstklassigen, von den Teams ausgewählten Trainingsanlagen werden zu ihrem „zweiten Zuhause“. Dort verbringen Spieler, Trainer und Betreuer während der Gruppenphase den Grossteil ihrer Zeit.
Die 48 Teamquartiere und Trainingsorte werden die Beachtung für die WM massgeblich erhöhen, besonders in den Gemeinden, in denen keine Begegnungen stattfinden. In Nordamerika gibt es zahlreiche Städte und Kommunen, die eine beeindruckende Infrastruktur und eine gute Anbindung an die 16 Spielorte bieten. Die Tatsache, dass die Mannschaften in diesen Gemeinden trainieren und dort untergebracht sind, was auch für die Fans und Medienvertreter gilt, wird einen erheblichen wirtschaftlichen Impuls geben und gleichzeitig dafür sorgen, dass mehr Menschen die WM-Begeisterung miterleben können.
„Die Teamquartiere sind ein wichtiger Aspekt jeder Endrunde“, so Heimo Schirgi, Chief Operating Officer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. „Dort beziehen die Teams ihr Quartier, trainieren, erholen sich und verbringen ihren Alltag während des Wettbewerbs. Die Festlegung der Teamquartiere und Trainingsorte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist aufgrund der beispiellosen Dimension des Turniers besonders spannend, denn so haben noch mehr Kommunen und Fans die Gelegenheit, dieses bahnbrechende Event mitzuerleben.“
Die Auswahl der Teamquartiere und Trainingsorte war umfangreich und fand in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten statt. Sie begann offiziell im Jahr 2024, als den potenziellen Qualifikanten eine erste Liste mit den besten Optionen vorgelegt wurde. Diese Liste wurde im Jahr 2025 erweitert. Nach der Endauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Anfang Dezember 2025 begannen die damals 42 qualifizierten Teams, ihre Auswahl aus über 60 Optionen zu treffen, wobei ihre Entscheidung auch von den möglichen Orten ihrer Gruppenspiele beeinflusst wurde.
Kolumbien, die IR Iran, die Republik Korea, Mexiko, Südafrika, Tunesien und Uruguay sind die sieben Nationen, deren Teamquartiere in Mexiko sein werden. Sowohl Kanada als auch Panama werden ihr Trainingslager in Kanada aufschlagen, während die übrigen 39 Teams in den USA untergebracht sind.
Neben den 16 Spielorten wird es 25 weitere Kommunen geben, in denen Nationalteams ihre Quartiere haben werden. Das sind New Tecumseth in Kanada; Cancún, Pachuca und Tijuana in Mexiko sowie Alexandria, Austin, Boca Raton, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Barbara, Spokane, Tampa und Winston-Salem in den USA.
Teamquartiere und Trainingsorte während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™:
Teilnehmender Mitgliedsverband
Stadt
Trainingsanlage
Algerien
Kansas City
University of Kansas
Argentinien
Kansas City
Sporting KC Training Centre
Australien
San Francisco Bay Area
Oakland Roots/Soul Training Facility
Ägypten
Spokane
Gonzaga University
Belgien
Renton
Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse
Bosnien und Herzegowina
Sandy
RSL Stadium
Brasilien
New York/New Jersey
Columbia Park Training Facility
Curaçao
Boca Raton
Florida Atlantic University
Deutschland
Winston-Salem
Wake Forest University
DR Kongo
Houston
Houston Training Centre
Ecuador
Columbus
Columbus Crew Performance Centre
Elfenbeinküste
Philadelphia
Philadelphia Union
England
Kansas City
Swope Soccer Village
Frankreich
Boston
Bentley University
Ghana
Boston
Bryant University
Haiti
New York/New Jersey
Stockton University
IR Iran
Tijuana
Centro Xoloitzcuintle
Irak
Greenbrier County
The Greenbrier Sports Performance Centre
Japan
Nashville
Nashville SC
Jordanien
Portland
University of Portland
Kanada
Vancouver
National Soccer Development Centre
Kap Verde
Tampa
Waters Sportsplex
Katar
Santa Barbara
Westmont College
Kolumbien
Guadalajara
Academia Atlas FC
Kroatien
Alexandria
Episcopal High School
Marokko
New York/New Jersey
The Pingry School
Mexiko
Mexiko-Stadt
Centro de Alto Rendimiento (CAR)
Neuseeland
San Diego
University of San Diego – Torero Stadium
Niederlande
Kansas City
KC Current Training Facility
Norwegen
Greensboro
UNC Greensboro
Österreich
Goleta
UC Santa Barbara – Harder Stadium
Panama
New Tecumseth
Nottawasaga Training Site
Paraguay
San Francisco Bay Area
Spartan Soccer Complex
Portugal
Palm Beach Gardens
Gardens North County District Park
Republik Korea
Guadalajara
Chivas Verde Valle
Saudiarabien
Austin
Austin FC Stadium
Senegal
New York/New Jersey
Rutgers University
Schottland
Charlotte
Charlotte FC
Schweden
Dallas
FC Dallas Stadium
Schweiz
San Diego
SDJA
Spanien
Chattanooga
Baylor School
Südafrika
Pachuca
CF Pachuca – Universidad Del Futbol
Tschechien
Dallas
Mansfield Multipurpose Stadium
Tunesien
Monterrey
Rayados Training Centre
Türkei
Mesa
Arizona Athletic Grounds
Uruguay
Cancún
Mayakoba Training Centre Cancun
USA
Irvine
Great Park Sports Complex
Usbekistan
Atlanta
Atlanta United Training Centre