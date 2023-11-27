Das Vermächtnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Nordamerika – Fussball erobert Herzen und Gedanken

Bahnbrechender kultureller Erfolg in ganz Nordamerika mit zahlreichen neuen Rekorden bei den Zuschauerzahlen und Einschaltquoten

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft USA 1994™ Basis für den Erfolg und Initialzündung für die Gründung der Major League Soccer (MLS)

Weltmeister wie Lionel Messi und Antoine Griezmann in der MLS aktiv – Aufruf von MSL-Geschäftsleiter Don Garber an die die Fans, Teams in den USA zu unterstützen

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hat mit ihrer Dimension und ihrem Spektakel alles in den Schatten gestellt, was der Fussball, der Sport und die Welt bisher erlebt haben.

Bedenken im Vorfeld bezüglich der Attraktivität eines Turniers mit 48 Teams, der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen drei Gastgeberländern oder der Eignung von Kanada, Mexiko und den USA als WM-Ausrichter wurden von den hohen Zuschauerzahlen in den Stadien (99,7 % Kapazitätsauslastung) und an den Fernsehgeräten sowie von den farbenfrohen Fangemeinden in den 16 Spielorten weggewischt.

„Diese WM hat nicht nur alle denkbaren Rekorde gebrochen, sondern auch regelrecht pulverisiert“, sagte Gianni Infantino nach Spaniens Finalsieg gegen Argentinien am Sonntag, 19. Juli 2026, im New-York-New-Jersey-Stadion. „In den Stadien haben wir einen neuen Zuschauerrekord von fast 7 Millionen verzeichnet, während von zu Hause aus gemäss ersten Schätzungen wahrscheinlich mehr als 6 Milliarden Menschen zugeschaltet waren. Die Welt stand still.“

„Für den Erfolg dieser Fussball-Weltmeisterschaft müssen wir wohl neue Wörter erfinden.“

Dieses historische Echo zeigt, wie einzigartig und beliebt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist. Mit Spannung und Drama zieht sie die Welt seit 96 Jahren in ihren Bann und schreibt immer neue Geschichten und Erlebnisse.

Wesentlichen Anteil am Erfolg des Turniers insbesondere in Kanada und den USA hat aber auch das Fundament, das vor 32 Jahren mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft USA 1994™ gelegt wurde.

„Ohne die WM 1994 wären heute nicht hier, und ohne den Zuschlag 2018 könnten wir der Welt nicht zeigen, wie beliebt der Weltfussball in unserem Land ist und welche Begeisterung hier herrscht“, erklärte MLS-Geschäftsleiter Don Garber, der die höchste Profiliga der USA (mit Klubs aus drei kanadischen Städten) seit 1999 leitet.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft USA 1994™ zählt effektiv zu den einflussreichsten Sportveranstaltungen aller Zeiten, da sie die Fussballlandschaft im grössten Markt der Welt dauerhaft verändert hat. Auch damals gab es Zweifel hinsichtlich des Turniers, da die Gastgeber alles andere als eine Fussballnation waren. Daher knüpfte die FIFA 1988 eine wichtige Bedingung an die Vergabe des Turniers, nämlich die Einführung einer vollständig professionalisierten ersten Liga.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ war auch in diesem noch unerschlossenen Markt ein durchschlagender Erfolg und übertraf alle Erwartungen. Die insgesamt mehr als 3,5 Millionen Zuschauer bei den 52 Spielen sorgten für einen Rekord, der 32 Jahre lang Bestand haben sollte, bis er in diesem Sommer mit 6,8 Millionen Fans bei 104 Spielen pulverisiert wurde. Im Bewusstsein um das Potenzial des Fussballs in den USA (und schliesslich auch in Kanada) stieg eine Handvoll wagemutiger Investoren ein, sodass zwei Jahre später die MLS mit zehn Teams ihren Betrieb aufnahm.

Der Fussball findet immer einen Weg, auch wenn es Zeit brauchte. Nach einem schwierigen Start kam die MLS nach der Jahrhundertwende immer besser in Fahrt und umfasst mittlerweile 30 Klubs. Mit Stars wie Lionel Messi und ihrem Zuschauerschnitt gehört die MLS mittlerweile zu den zehn besten nationalen Ligen der Welt.

Dank diesem Wachstum zählt der Fussball in den USA und Kanada inzwischen zu den populärsten Sportarten (im fussballverrückten Mexiko war er schon vorher die beliebteste Sportart). Der Fussball ist in den USA so richtig durchgestartet. Mittlerweile gibt es eine zweite Liga mit 25 Teams (USL Championship), zwei dritte Ligen (MLS Next Pro und USL League One) sowie zwei vollständig professionalisierte Frauenligen (National Women’s Soccer League und USL Super League). Kanada verfügt derweil im Männerfussball über die 2019 lancierte Canadian Premier League mit acht Teams und bei den Frauen seit 2025 über die sechs Teams umfassende Northern Super League. Ausserdem sind Montréal, Toronto und Vancouver mit Klubs in der MLS vertreten.

Das Männernationalteam der USA hat sich in der FIFA/Coca-Cola-Männerweltrangliste in den Top 20 etabliert und bei den letzten fünf Ausgaben der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ viermal das Achtelfinale erreicht. Als die WM 1994 im Jahr 1988 an die USA vergeben wurde, wartete das Land seit 38 Jahren auf sein WM-Comeback. Kanada hat in der Weltrangliste seit 2017 sagenhafte 90 Plätze gutgemacht und rangiert derzeit auf Rang 30. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ konnten die Kanadier ausserdem ihren ersten Punkt, ihren ersten Sieg und ihren ersten Achtelfinaleinzug verbuchen.

Auslöser all dieser Entwicklungen ist fast immer die WM 1994. Eine Generation weiter war alles bereit für einen beispiellosen Erfolg der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

„Die MLS, insbesondere [Don Garber], hat beim Aufbau der Liga hervorragende Arbeit geleistet, und zwar nicht nur bei den Klubs, sondern auch bei der Infrastruktur. Ohne die MLS wäre ein Grossteil der Infrastruktur, die die Teams hier genutzt haben, gar nicht vorhanden gewesen“, erklärte der aus Vancouver stammende Victor Montagliani, Concacaf-Präsident und Vizepräsident des FIFA-Rats.

„In Bezug auf die Hardware – also die Vermarktung und die Infrastruktur – sind wir wahrscheinlich weltweit führend. Das ist bei dieser FIFA Fussball-Weltmeisterschaft deutlich geworden“, fügte er hinzu.

„1994 haben sich die USA gegenüber der FIFA verpflichtet, für die Männer eine erste Liga zu schaffen“, so Garber. „Wie Victor [Montagliani] richtig bemerkt hat, hat diese Liga die Infrastruktur und das Zuschauerecho wirklich beflügelt.“

Welches Vermächtnis kann nun die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hinterlassen? Ein sehr grosses, denn die Fussballreise der USA und Kanadas, die vor mehr als drei Jahrzehnten begonnen hat, ist noch lange nicht abgeschlossen. Beide Nationen haben zwar grosse Fortschritte erzielt, wollen mit ihren Klubs, Ligen und Männernationalteams aber endgültig zur internationalen Spitze aufschliessen, nachdem sie das bei den Frauen bereits geschafft haben.

An dieser Stelle kommt die aktuelle WM ins Spiel. Nachdem die WM 1994 die Basis für den Aufbau der Infrastruktur gelegt hat, dürfte die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ die Kultur in den beiden nordamerikanischen Ländern, in denen der Fussball noch viel Potenzial hat, massgeblich verändern.

„Das Echo der Menschen auf diese WM sowie die damit verbundenen Erinnerungen und Anekdoten sind grossartig. Meine Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen“, so Montagliani. „Die Zuschauerzahlen in Kanada, den USA und Mexiko waren enorm, vor allem bei jungen Menschen. Sie alle werden sich bei dieser WM an einen bestimmten Moment, einen Spieler oder eine Mannschaft erinnern – für immer und ewig.“

Wenn es 1994 um Hardware in Form von Steine und Mörtel gingm dreht sich 2026 alles um die Herzen und Gedanken der Menschen. Die ausverkauften Stadien und vollen FIFA Fan Festivals™ werden auf dem gesamten Kontinent bei den Menschen zu Hause, in Schulen und auf Spielplätzen nachhallen.

„Die WM hat eine Entwicklung verstärkt, die bereits begonnen hat. Es geht um eine Kulturrevolution, für die jetzt gewissermassen der Turbo gezündet wurde. Die Kulturrevolution des Sports. Man kann von der Software des Sports sprechen, zu der die Fans und natürlich der Fussball selbst und die Spieler zählen“, so Montagliani weiter. „Was wir hier gesehen haben, ist nicht nur die Fortsetzung, sondern die Beschleunigung einer Entwicklung. Es geht darum, hier in Nordamerika die nächste Schallmauer zu durchbrechen, damit die Kulturrevolution des Fussballs bis in den Kern der Familien vordringt und damit die nächste Stufe erreicht.“

Montagliani ist als Sohn italienischer Einwanderer in Kanada aufgewachsen und hat damit tagtäglich erlebt, wie am Küchentisch über Fussball gesprochen wurde.

Das war in den USA und Kanada in der Vergangenheit keinesfalls die Regel, wie er betont, da andere Sportarten das Geschehen dominierten.

„Genau das ändert sich jetzt gerade, und zwar dank Ligen wie der MLS und anderen Wettbewerben. Jetzt werden Kinder beim Frühstück am Küchentisch die Eltern fragen: ‚Habt ihr das gesehen?‘ Das ist für mich der Beginn einer Kulturrevolution.“

Es gibt zahlreiche Belege dafür, wie die Ausrichtung einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ die Beteiligung stimuliert. Laut der Sports & Fitness Industry Association (SFIA), einem Branchenverband in den USA, sind die Teilnehmerzahlen im Jahr nach der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018™ in Russland um 4,5 % und im Jahr nach der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ in Katar gar um 8,1 % gestiegen. Laut SFIA war in den USA bereits in den Jahren 2024 und 2025 ein Anstieg von 15,8 % auf zuletzt rund 16,8 Millionen Spieler zu verzeichnen.

Garber und Montagliani hoffen nun auf einen weiteren Anstieg dieser Zahl sowie des Interesses und der Nachfrage.

„Ihr seid wegen der WM gekommen und habt jetzt die Chance, ein MLS-Team zu unterstützen“, so Garber.„Oder auch ein Team der NWSL [National Women's Soccer League] oder ein anderes professionelles Fussballteam. Engagiert euch im Jugendfussball, und sorgt dafür, dass diese WM kein einmaliges Erlebnis bleibt, sondern ein grossartiges Vermächtnis für den Fussball in Amerika hinterlässt.“

Montagliani fügte hinzu: „Ich kann mich noch an meine erste WM als Kind erinnern. Das war 1978. Es ist lange her, lässt mich aber nicht mehr los. Dieses unauslöschliche Erlebnis der jungen Fans wird über den Sport hinaus Welleneffekte erzeugen. Das Ganze wird weit über offensichtliche Effekte wie den wirtschaftlichen Nutzen hinausgehen. Wir werden eine kulturelle Revolution erleben. Der Fussball wird von den Menschen in Nordamerika künftig ganz anders gesehen und konsumiert.“

Der Fussball steht mittlerweile auf einem stabilen Fundament und wird in den beiden aufstrebenden Fussballnationen immer beliebter. Nachdem die WM 2026 in den Nachrichten, den sozialen Medien und im Alltag der Menschen zudem omnipräsent war, stehen die Zeichen gut, dass der Fussball einen Status erlangt, der in den 1990er-Jahren noch undenkbar war.

„Ich bin überglücklich, denn wir haben Millionen von Menschen in Amerika und auf der ganzen Welt begeistert“, sagte FIFA-Präsident Infantino. „Wir haben einzigartige Bilder und Szenen von Fans in den Stadien und in den Städten in den USA, Kanada und Mexiko sowie auf der ganzen Welt gesehen. Das hat gezeigt, dass die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft weit mehr als ein Turnier ist. Der Fussball vereint Menschen weltweit und macht die Welt vielleicht ein kleines Stück besser.“

Das war selbst für jemanden sichtbar, der Nordamerika noch nicht so gut kennt. Stürmerlegende und Weltmeister Antoine Griezmann hat die Frankreichs Spiele verfolgt, während er sich beim Orlando City SC auf das nächste Kapitel seiner glanzvollen Karriere vorbereitet. Dabei war die Fussballrevolution für ihn auch ohne die jahrzehntelange Erfahrung von Garber und Montagliani deutlich erkennbar.