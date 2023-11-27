Gianni Infantino begeistert von Torontos „heimlichem Star“ bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

FIFA-Präsident Gianni Infantino nach Kroatiens Sieg gegen Panama in Toronto: Alessia Commissos „Lächeln ist unser Sonnenschein“

FIFA-Präsident überreicht eine Miniaturnachbildung des WM-Pokals und einen adidas Trionda, den offiziellen Spielball der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

23-jährige Event-Management-Studentin gehört zum Team der freiwilligen Helfer im Toronto-Stadion

Man sollte es vielleicht nicht zu laut sagen, aber Alessia Commisso, eine der stillen Heldinnen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, war eigentlich immer Basketballfan. Doch ihr Lieblingsklub, Toronto Raptors, hat sportliche Konkurrenz bekommen, seit die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in ihrer Heimatstadt Einzug gehalten hat.

Die Stimmung im Toronto-Stadion, in dem Commisso als freiwillige Helferin im Einsatz ist, findet sie „sehr mitreissend“. „Es ist toll, mit all den Fans hier zu sein, die ihr Team unterstützen – mit Fankleidung, Trommeln und verschiedenen Gesängen. Everybody's dressed up, having drums, coming out with different chants. Es ist wirklich spannend zu sehen, was die Leute alles tun, um ihr Team zu supporten, denn da gibt es grosse Unterschiede. Deshalb ist das hier ein fantastisches Erlebnis. Da ich eine Sehbehinderung habe, nehme ich einfach die akustischen Reize wahr. Es ist einfach grossartig, das alles zu hören, die Spannung, die hier in der Luft liegt, und das Stimmengewirr.“

Commisso ist aufgrund einer Mitochondrienerkrankung, die bei ihr als Jugendliche auch den Sehverlust verursacht hat, auf den Rollstuhl angewiesen und daher tagtäglich mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Davon lässt sich die strahlende 23-Jährige jedoch nicht aufhalten. Von der Erfahrung als freiwillige Helferin bei den in Toronto (Kanada) ausgetragenen Spielen hat sie schon auf vielfältige Weise profitiert.

“An Spieltagen helfe ich den Leuten, sich zu orientieren, wenn sie zum Beispiel ihren Eingang, den FIFA Store oder etwas anderes suchen. Dann bin ich da, um ihnen den Weg zu weisen“, erklärt die Event-Management-Studentin.

„Für mich ist es eine perfekte Gelegenheit, die FIFA als freiwillige Helferin zu unterstützen, denn das hier ist ein Event – und was für einer. This is an event’. So, to be able to be here, I thought it was a perfect opportunity for me to volunteer. Da ich sportbegeistert bin, dachte ich mir, mit meinen Event-Management-Kenntnissen und meiner Liebe zum Sport ist es einen Versuch wert!“

An der Seite ihrer Mutter Sonia und ihrer langjährigen Freundin Anna Polack ist Commisso das lächelnde Gesicht des Freiwilligenteams der FIFA, für das nichts unmöglich zu sein scheint.

„Es ist fantastisch, dass Alessia hier dabei ist. Bei uns sind freiwillige Helfer aller Gesellschaftsschichten, Altersgruppen und Lebensabschnitte willkommen, egal, ob sie Fussballfans sind oder nicht. Wir freuen uns, wenn sie dabei sind, und sie bekommen wirklich einen Einblick hinter die Kulissen. Das gilt besonders für Alessia, die Event Management studiert. Das ist wirklich super“, meint Sarah Charnock, die Verantwortliche für die etwa 2500 freiwilligen Helfer im Toronto-Stadion. Sie alle halten das Turnier in einer Vielzahl von Funktionen in und um die Spielstätte und in der Stadt am Laufen.

„Wir haben eine Reihe von freiwilligen Helfern mit besonderen Bedürfnissen. Bei der FIFA geht es uns in erster Linie darum, was jeder kann, nicht darum, was jeder nicht kann. Wir fragen uns, was wir tun können, damit jeder so gut wie möglich eingebunden wird.“

Die Chance, hier dabei zu sein und ihren Beitrag zu leisten, ist wichtig für Commisso.

„Bei einem FIFA-Spiel dabei zu sein, ist ein einmaliges Erlebnis“, meint sie. Es war wirklich etwas ganz Besonderes, hier zu sein. Ich habe das Gefühl, im Sport halten alle zusammen. Ich fühle mich nicht anders als die anderen, weil ich im Rollstuhl sitze oder eine Sehbehinderung habe. Der Sport bringt einfach alle zusammen, und es ist eine super Sache, dass ich hier und jetzt an etwas teilhaben kann, das ich wirklich liebe: am Sport.“

Commisso war auch beim Spiel der Gruppe L zwischen Kroatien und Panama im Einsatz, wo ihre Dienste formell anerkannt wurden. Als „heimlicher Star“ der WM 2026 in Toronto wurde sie eingeladen, den Fans zu folgen, denen sie den Weg zu ihren Sitzen gewiesen hatte, und die Partie selbst auf der Tribüne mitzuerleben.

In Begleitung ihrer Mutter traf sie andere VVIP-Gäste, allen voran Andrej Plenković, Premierminister von Kroatien, François-Philippe Champagne, Finanzminister von Kanada, und FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Alessia ist einfach unbesiegbar. Dabei ist sie in ihrem Alltag mit vielen Herausforderungen konfrontiert, aber sie nimmt sie alle mit einem Lächeln an. Genauso begrüsst und unterstützt sie auch die Fans, die sich die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in dieser fantastischen Stadt anschauen wollen“, so Infantino, der sich mit Commisso unterhielt und ihr eine Miniaturnachbildung des WM-Pokals und einen adidas Trionda, den offiziellen Spielball der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, überreichte.

„Alessias Lächeln ist unser Sonnenschein. Sie verkörpert all das, was unsere freiwilligen Helfer zum wahren Herzschlag des Turniers macht: Intelligenz, Flexibilität und das unermüdliche Streben danach, dass die Menschen die grösste Show auf Erden geniessen können. Danke!“, fügte der FIFA-Präsident hinzu.

„Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll“, so Commisso überwältigt am Ende eines Tages, den ihre Mutter auf einer Skala von 1 bis 10 mit 10+ bewerten würde. „Das war einfach bombastisch. Sie schienen sich wirklich zu freuen, mich zu sehen. Dabei bin ich ein ganz normaler Mensch, der irgendwie versucht, seinen Alltag zu bewältigen.“

Ihre Mutter fügt hinzu: „Das war ein wirklich beeindruckendes Erlebnis. Alessia hat ein gutes Herz und gute Lebenserfahrungen gemacht. Sie bewältigt all ihre Herausforderungen. Sie lässt sich von nichts unterkriegen – und dann passiert so etwas. Sie unterhält sich mit dem FIFA-Präsidenten, dem Premierminister von Kroatien und dem Finanzminister von Kanada, und wir bekommen all diese Geschenke. Es ist einfach fantastisch.“