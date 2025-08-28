FIFAe geht Partnerschaft mit Lenovo ein

Die FIFAe wird bei ihren Wettbewerben die hochmodernen Legion Gaming-Geräte von Lenovo einsetzen

Die weltbesten Nationalmannschaften treten bei den FIFAe-Finals 2025 in drei Wettbewerben gegeneinander an

Lenovo kündigt heute an, dass Legion Gaming-Technologie bei dem wichtigsten Wettbewerb der FIFAe im Jahr 2025 zum Einsatz kommen wird. Der weltweit führende PC-Hersteller geht eine Partnerschaft mit dem weltweit führenden Fussball-E-Sport-Wettbewerb ein, um Elite-Spieler und Nationalmannschaften in allen Wettbewerben mit leistungsstarken Geräten zu unterstützen, die speziell für branchenführende E-Sport-Events entwickelt wurden.

Die leistungsstarken Legion Gaming-Geräte von Lenovo werden beim wichtigsten FIFAe-Event des Jahres – den FIFAe Finals 2025 – zum Einsatz kommen. Sie unterstützen erstklassiges Gameplay, Wettbewerbsintegrität und beeindruckende Leistung in allen Turnierumgebungen und setzen Maßstäbe für die nächste Generation von E-Sportlern im Fussballbereich.

Lenovo Legion Tower 7i, Legion Gaming-Monitore, Mäuse, Tastaturen, Zubehör und andere Lenovo-Geräte werden von Sportlern sowie von FIFAe-Moderatoren und -Mitarbeitern gleichermaßen genutzt, um einen der größten Fussball-E-Sport-Wettbewerbe der Welt zu unterstützen.

Die Partnerschaft zwischen FIFAe und Lenovo ist Teil der umfassenderen Zusammenarbeit des Unternehmens mit der FIFA, die die Unterstützung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025, der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 durch die Bereitstellung fortschrittlicher Technologie und Infrastruktur umfasst. Bei diesen Veranstaltungen stellt Lenovo intelligente Geräte, KI-gestützte Lösungen und Rechenzentrumsdienste zur Verfügung, die den Betrieb, die Übertragung und die Fanbindung auf globaler Ebene verbessern.

Die FIFAe Finals 2025 finden vom 10. bis 19. Dezember in Riad, Saudi-Arabien, statt und umfassen die FIFAe World Cup featuring Rocket League, die FIFAe World Cup featuring eFootball auf Konsole und die FIFAe World Cup featuring eFootball auf Mobilgeräten. Bei den Turnieren treten die besten Nationalmannschaften aus aller Welt gegeneinander an, um in ihren jeweiligen Disziplinen um drei Weltmeistertitel zu kämpfen.

Nach einer rekordverdächtigen Saison 2024, die gemessen an den Spitzenzuschauerzahlen das meistgesehene Sport-Simulations-Event des Jahres war, baut FIFAe sein globales Ökosystem für Fußball-E-Sport weiter aus.

Die diesjährigen Wettbewerbe werden durch eine erweiterte offene Qualifikation gekennzeichnet sein, wodurch mehr FIFA-Mitgliedsverbände als je zuvor die Möglichkeit erhalten, auf höchstem Niveau anzutreten.