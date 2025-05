Lenovo und Motorola neue Sponsoren der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Im Rahmen dieser Partnerschaft bieten Lenovo und Motorola den Fans einzigartige Erlebnisse und bauen ihre Zusammenarbeit mit dem Weltverband weiter aus. Dabei bringen sie ihr Portfolio an Geräten, Infrastrukturlösungen und Smartphones ein und setzen auf Innovation, um die Mission der FIFA zu unterstützen, den Vereinsfussball wirklich global zu machen.

Motorola, eine Marke von Lenovo, wurde zum offiziellen Smartphone-Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ ernannt. Das Unternehmen wird dieses wegweisende Sportereignis nutzen, um Fans weltweit anzusprechen und so seine Marke bekannter zu machen.

Über diese Partnerschaft sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström: „Die erste FIFA Klub-WM wird eine neue Ära im globalen Vereinsfussball einläuten, in der es mehr denn je um Integration, Innovation und Vernetzung geht. Wir freuen uns sehr, dass Motorola und Lenovo uns bei diesem zukunftsweisenden Turnier unterstützen werden. Mit ihren erstklassigen Technologien und ihrem globalen Ansatz werden sie das Erlebnis für Fans, Teams und Stakeholder noch weiter verbessern.“

„Motorola ist stolz darauf, dieses wegweisende Ereignis im globalen Vereinsfussball mit seinen intelligenten Technologien zu unterstützen“, so der Präsident von Motorola, Sergio Buniac.

„Bei dieser FIFA Klub-WM 2025 erleben die Fans nicht nur die besten Fussballvereine der Welt, sondern auch das enorme Potenzial unserer Innovationen. Dank unserer Infrastruktur, unseren Geräten (von Smartphones bis hin zu PC- und Serverlösungen von Lenovo) und unseren Dienstleistungen werden wir die FIFA dabei unterstützen, ein Turnier zu veranstalten, das Fans auf der ganzen Welt einbezieht.“ Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ läutet eine neue Ära im Vereinsfussball ein. Es wird das integrativste und leistungsorientierteste Klubturnier der Geschichte sein. An diesem revolutionären Wettbewerb nehmen 32 Teams teil. In den 30 Tagen des Turniers wird in 63 Partien ermittelt, wer der wahre Vereinsweltmeister ist. Der weltweit führende Sport-Streaming-Anbieter wird das ganze Turnier live und kostenlos übertragen.