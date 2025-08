FIFA-Inspektionen bei den Bewerberverbänden der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Vergabe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ am 17. Mai 2024 durch den FIFA-Kongress

Start der Inspektionen am 30. Januar

Das Bewerbungsverfahren für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ tritt in die nächste Phase. Die FIFA beginnt wie folgt mit den Inspektionen bei den Bewerberverbänden:

Die FIFA-Delegation besucht dabei bestimmte Orte, die in Absprache mit den jeweiligen Bewerbungskomitees ausgewählt wurden. Geplant sind zudem Sitzungen mit den Bewerbungskomitees, bei denen bestimmte technische Aspekte der Bewerbungsdossiers beurteilt und die allgemeinen Pläne für die Frauenfussballförderung in den jeweiligen Ländern erörtert werden. Die Inspektionen bilden nur einen Teil der Gesamtbeurteilung seitens der FIFA.

Die Erkenntnisse der FIFA-Delegation fliessen in den Evaluationsbericht ein, der im Mai 2024 auf FIFA.com veröffentlicht wird.

Der oder die Ausrichter werden am 17. Mai 2024 in Bangkok (Thailand) in einer offenen Abstimmung durch den FIFA-Kongress bestimmt.