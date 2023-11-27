Spektakuläre Topps-Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ für Fans in New York/New Jersey und weltweit

Erwerb der Namensrechte für die Halbzeitshow durch Topps vor dem heutigen Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zwischen Spanien und Argentinien

Mitwirkung weiterer kommerzieller Partner an der Show: ADI Chain, Bank of America, DoorDash, Kayford Holdings, Marriott Bonvoy, Visa und YouTube Music

Topps hat sich die Namensrechte für die erste Halbzeitshow eines Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ überhaupt gesichert, die heute im New-York-New-Jersey-Stadion stattfindet.

Die Topps-Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vereint einige der bedeutendsten Künstler unserer Zeit für eine denkwürdige Feier, die Sport, Musik und soziales Engagement miteinander verbindet.

Die von Global Citizen produzierte und von Chris Martin kuratierte Topps-Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird von Madonna, Shakira, BTS und Justin Bieber als Co-Headliner angeführt. Zum hochkarätigen Programm gehören zudem Burna Boy, Gustavo Dudamel – der international renommierte venezolanische Dirigent sowie Musik- und künstlerischer Leiter der New York Philharmonic – und der Webby-Award-prämierte PS22 Chorus zusammen mit Coldplay.

Neben Topps wird die Show von den FIFA-Partnern ADI Chain und Visa, dem offiziellen Sponsor Bank of America, den Turnierförderern DoorDash und Marriott Bonvoy, der bevorzugten Plattform YouTube Music sowie Kayford Holdings, dem Hauptlizenznehmer des Turniers für Grosschina und Japan, unterstützt.

Alle beteiligten Organisationen werden auf vielfältige Weise in das elfminütige Spektakel eingebunden, das Fans im Stadion, bei Public Viewings in den Gastgeberländern sowie vor Fernsehgeräten und auf mobilen Endgeräten weltweit begeistern soll.

Fans dürfen sich während der Show auf die viralen Fan Bands™ von Bank of America sowie auf eine besondere Lieferung von DoorDash freuen. Marriott Bonvoy unterstützt die Mitwirkung der Ghetto Kids an der Seite von Shakira und Burna Boy, während Visa seine Kampagne „Tap In“ auf die Welt der Musik ausweitet. Dank YouTube Music wird die ganze Topps-Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ kurz nach ihrem Ende auf der Plattform verfügbar sein und Fans die Möglichkeit bieten, die besonderen Momente der Show immer wieder zu erleben.