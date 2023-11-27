„Ein Samenkorn, das Leben schenkt“: Mexiko-Stadt saniert 500 Fussballplätze – die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis

Auslöser für das Großprojekt war die Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ durch Mexiko-Stadt

Die Regierung von Mexiko-Stadt erkennt den gesellschaftlichen Nutzen des Fussballs an

Das Projekt zeigt, wie ein Spielort von der Ausrichtung einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ profitieren kann

Mexiko-Stadt hat die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit Begeisterung aufgenommen, und das Turnier wird ein beeindruckendes Vermächtnis hinterlassen, da die Stadtverwaltung die Veranstaltung als Sprungbrett nutzt, um 500 Spielfelder zu sanieren und so den Stadtteilen rund um die riesige Metropole neues Leben einzuhauchen.

Das imposante Stadion von Mexiko-Stadt bot eine majestätische Kulisse für fünf Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ – mit einer Atmosphäre, die die angereisten Fans und Teams in ihren Bann zog. Draußen strömten nach jedem Sieg Mexikos Hunderttausende Bürger auf die Straßen, um zu feiern und zu feiern, und demonstrierten damit die unglaubliche Leidenschaft des Landes für den Fussball.

„Mexiko-Stadt ist sehr groß und verrückt für Fussball. In Mexiko-Stadt bauen sich die Menschen ein Spielfeld aus zwei Steinen oder aus einem Schulrucksack und einem Ball. Die Menschen in Mexiko lieben diesen Sport von ganzem Herzen“, sagte Alejandra Frausto, Tourismusministerin der Regierung von Mexiko-Stadt.

„Ich weiß nicht, ob das mit unseren kulturellen Wurzeln im ‚Juego de Pelota‘ [ein mesoamerikanisches Ballspiel] zusammenhängt, aber wir sind in dieser Stadt wirklich verrückt für Fussball. Und öffentliche Räume sind der Ort, an dem Gesellschaft entsteht, an dem eine Gesellschaft wahrgenommen wird und an dem eine Gemeinschaft entsteht. Deshalb war es so wichtig, die Spielfelder zu sanieren.“

Das Projekt ist ein Beispiel dafür, wie die Ausrichtung einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ einem Spielort zugutekommen und ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen kann. Wie die FIFA ist auch die Regierung von Mexiko-Stadt davon überzeugt, dass die Vorteile des Fussballs weit über die Grenzen eines Spielfelds hinausreichen. „Ich denke, jeder Platz ist wie ein Samenkorn. Er ist wie ein Samenkorn, das Leben um sich herum hervorbringt – Gemeinschaftsleben –, und die Sanierung der Plätze sowie die Anlage neuer Plätze war eine der Säulen der Infrastruktur, die nach der (FIFA-)Fussball-Weltmeisterschaft™ zurückbleiben würde“, sagte sie.

„Die (FIFA-)Fussball-Weltmeisterschaft ist ein sehr guter Anlass und ein Ereignis, das öffentliche Bauvorhaben vorantreibt. Da die Augen der Welt auf uns gerichtet sind, bietet uns die (FIFA-)Fussball-Weltmeisterschaft™ die Gelegenheit, diese riesige Stadt zu präsentieren, die wir haben, aber die Spielfeldinfrastruktur ist soziale Infrastruktur, die wir immer brauchen.“

Die 500 Spielfelder bestehen aus einer Mischung aus Kunstrasen und Naturrasen, darunter Siebener- und Vollfeldplätze. Ein neu eingerichtetes Sportsekretariat wird die Verwaltung übernehmen und die Nutzungszeiten festlegen – in vielen Fällen werden Ligen organisiert –, doch ein übergeordneter Grundsatz ist, dass die Nutzung für die Öffentlichkeit kostenlos sein wird.

Die Stadtverwaltung hat zudem ein Fussballturnier organisiert, das von Oktober 2025 bis Februar 2026 stattfindet und bei dem mehr als 2.000 Spiele ausgetragen werden und 7.648 Mädchen und Jungen angemeldet sind. „Ich war schon immer davon überzeugt, dass es eine Infrastruktur gibt, die jungen Menschen die Chance bietet, sich durch Sport, Kultur und gemeinsame Aktivitäten weiterzuentwickeln, die sie aktiv hält und verhindert, dass sie sich isoliert fühlen, die sie vor dem kleinen Bildschirm schützt und sie dazu ermutigt, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten“, sagte Frausto.

„Es gibt Fussball für Blinde, es gibt Menschen mit Behinderungen, es gibt Rollstuhl-Fussball – niemand sollte bei einer solchen Chance zurückgelassen werden. Je mehr Möglichkeiten es also gibt, desto mehr Gemeinschaftsgruppen bilden sich, um Menschen dabei zu helfen, Fortschritte zu machen.“

Ehemalige Spielerinnen haben betont, dass die renovierten Spielfelder eine enorme Verbesserung gegenüber den Bedingungen darstellen, mit denen sie früher zu kämpfen hatten. So mussten sich beispielsweise „Las Pioneras“, die 1971 bei der in der Hauptstadt ausgetragenen Frauenfussball-Meisterschaft den zweiten Platz belegten, mit einem ausgeliehenen Spielfeld begnügen, das erst spät am Tag zur Verfügung stand, was bedeutete, dass sie oft im Dunkeln zu Ende spielten.

Frausto berichtete, dass der ehemalige mexikanische Stürmer Francisco „Kikín“ Fonseca davon sprach, wie er auf „Schleifpapier“-Plätzen trainiert habe. „Sie verwendeten diesen Begriff, weil man sich beim Sturz Schürfwunden zuzog – der Untergrund war ziemlich rau und gefährlich. Außerdem sagte er, dass der Platz an einem Hang lag. Als er also die Plätze sah, auf denen die neuen Generationen trainieren können, wurde ihm klar, dass diese sich völlig von dem unterschieden, was sie selbst erlebt hatten“, sagte sie.

Die FIFA weihte kürzlich Mexikos ersten Spielfeld-Teil des FIFA-Arena-Programms an der Octavio-Paz-Schule in der Gemeinde La Paz, etwa 30 Kilometer außerhalb von Mexiko-Stadt, ein – als Teil der Zusage von FIFA-Präsident Gianni Infantino, weltweit 1.000 solcher Spielfelder in benachteiligten ländlichen und städtischen Gebieten zu errichten. Dies ist die erste von zehn Anlagen des FIFA-Arena-Programms, die im Rahmen der Partnerschaft zwischen der FIFA, dem mexikanischen Fussballverband (FMF) und der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) errichtet werden sollen.