Mexiko eröffnet im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ seinen ersten FIFA Arena-Minifussballplatz

Die Veranstaltung fand in der Gemeinde La Paz im Bundesstaat Mexiko am Vorabend des Eröffnungsspiels im Stadion von Mexiko-Stadt statt

Es handelt sich um den ersten von acht FIFA-Arena-Minispielfeldern, die im Rahmen einer Partnerschaft zwischen der FIFA, der Interamerikanischen Entwicklungsbank und dem mexikanischen Fussballverband (FMF) errichtet werden

Die FIFA und der FMF werden zwei weitere Anlagen nach dem Standard-FIFA-Arena-Konzept errichten

Nur wenige Stunden vor Beginn der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wurde gestern der erste FIFA-Arena-Minifussballplatz in Mexiko offiziell eröffnet. Die Veranstaltung fand an der Octavio-Paz-Schule in der Gemeinde La Paz statt, etwa 30 Kilometer vom Stadion in Mexiko-Stadt entfernt, wo heute die 23. Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ihren Auftakt nimmt.

Dies ist die erste von acht FIFA-Arena-Mini-Spielfeldanlagen, die im Rahmen der Partnerschaft zwischen der FIFA, der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) und dem mexikanischen Fussballverband (FMF) gebaut werden sollen. Die FIFA und der FMF planen den Bau von zwei weiteren Mini-Spielfeldanlagen gemäß dem Standard-FIFA-Arena-Konzept.

Damit verfügt Mexiko über insgesamt zehn barrierefreie, gemeindeorientierte Fussballanlagen, die als Dreh- und Angelpunkte für sportbasierte Sozialprogramme in benachteiligten Gebieten des Landes dienen sollen.

Zu den Gästen der Einweihungsfeier zählten Elkhan Mammadov, Leiter der Abteilung für Mitgliedsverbände der FIFA; Jair Bertoni, Regionaldirektor der FIFA für Amerika; Ivar Sisniega Campbell, geschäftsführender Präsident des FMF; André Soares, Stabschef des Präsidenten der IDB; sowie die FIFA-Legenden Hristo Stoichkov und Fernando Hierro.

„Der heutige Tag markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein im Engagement der FIFA, den Fussball zu einem wahrhaft globalen Sport zu machen, der für alle zugänglich ist. Die Eröffnung der FIFA-Arena in La Paz ist mehr als nur die Einweihung eines Fussballplatzes: Sie steht für die Schaffung eines sicheren Umfelds, in dem Kinder, Jugendliche und die gesamte Gemeinschaft durch die Kraft des Fussballs zusammenkommen können“, sagte Mammadov.

„Wir sind stolz darauf, dass dieses Projekt in Mexiko verwirklicht wurde, und wir wissen, dass es einen nachhaltigen positiven Einfluss auf künftige Generationen haben wird. Ich möchte der FMF und der IDB meinen aufrichtigen Dank für ihre wertvolle Zusammenarbeit und ihr gemeinsames Engagement für die Erweiterung von Chancen durch den Fussball aussprechen“, fügte er hinzu.

Rund 200 Kinder nahmen an der Auftaktveranstaltung teil und hatten viel Spaß beim Fussballspielen mit Stoichkov und Hierro, die ihnen gerne Autogramme gaben.

Sisniega Campbell stellte die Eröffnung des Minifussballplatzes in den größeren Kontext der FIFA-Weltmeisterschaft: „Dies ist ein historischer Moment für unser Land und für den mexikanischen Fussball, doch der wahre Erfolg dieser Weltmeisterschaft wird sich nicht nur daran messen lassen, was auf dem Spielfeld oder in den Stadien geschieht: Das Wichtigste wird das Vermächtnis sein, das wir hinterlassen – in Form der Auswirkungen auf Schulen, Stadtviertel und lokale Gemeinschaften im ganzen Land. Diese FIFA-Arena ist Teil dieses Vermächtnisses“, erklärte er.

„Diese neue Initiative in La Paz bietet nur einen kleinen Einblick in das, was wir in Zukunft erreichen wollen. Mit mehr Spielfeldern werden mehr Schulen und Gemeinden durch den Fussball zusammengebracht. Kurz gesagt: Wir wollen, dass Sport ein Instrument für Bildung, Inklusion und Zusammenhalt für mexikanische Familien ist“, fuhr er fort.

Die dreiseitige Partnerschaft zwischen der FIFA, der IDB und der FMF kam nach einem Treffen zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino und seinem IDB-Amtskollegen Ilan Goldfajn zustande, bei dem sie Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit ihrer Organisationen erkannten, um den Fussball als Motor für die soziale Entwicklung in der Region zu nutzen.

Die FIFA-Stiftung und die IDB arbeiten zudem an einer ergänzenden Initiative zusammen, deren Schwerpunkt auf Schulungsprogrammen für Trainer und Gemeindevorsteher sowie auf sozialen Kampagnen liegt, die die Kraft des schönen Spiels nutzen, um Inklusion zu fördern.