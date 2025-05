Wertvolle Einblicke in den brasilianischen Fussball für Teilnehmer am FIFA-Diplom in Klubmanagement

Besuch von fünf Klubs und des Hauptsitzes des brasilianischen Fussballverbands (CBF)

Wichtige Erkenntnisse angesichts der Bedeutung des Landes im Fussball

18-monatiges Programm zur weltweiten Verbesserung der Standards

Die Teilnehmer des FIFA-Diploms in Klubmanagement, das weltweit die Standards im Klubfussball fördert, haben während einer Woche mehrere Klubs und Institutionen in Brasilien besucht und dabei viel über den Fussball in einer der dynamischsten und erfolgreichsten Fussballnationen erfahren. Auf dem Programm standen Besuche von fünf brasilianischen Klubs (CR Flamengo, Fluminense FC, SE Palmeiras, Santos FC und São Paulo FC) und des Hauptsitzes des Fussballverbands des Bundesstaats São Paulo (FPF) sowie Diskussionen unter der Leitung von Klubpräsidenten und führenden Funktionären.

Am Hauptsitz des brasilianischen Fussballverbands (CBF) in Rio de Janeiro veranstaltete die FIFA zudem ein eintägiges Seminar zu vorbildlichem Klubmanagement mit rund 50 Teilnehmern, darunter hochrangige Klubmanager und ehemalige Nationalspieler wie Mauro Silva, der mit Brasilien 1994 in den USA Weltmeister wurde.

Die beiden ehemaligen brasilianischen Spieler Alexandre Pato und Lucas Leiva sowie Fernandinho redeten bei einer Podiumsdiskussion zudem über den Wechsel vom Spieler zum Klubmanager.

Alexandre Pato, Marcos Motta, Fernandinho and Lucas Leiva
Participants in the FIFA Diploma of Club Management have spent one week visiting clubs and institutions in Brazil
Group photo during the visit to the São Paulo FC Athlete Formation Center Laudo Natel
Federação Paulista de Futebol Vice President Mauro Silva speaks
Group photo during the visit to Palmeiras
Former Brazil internationals Alexandre Pato, Fernandinho and Lucas Leiva
Group photo during the visit to Federação Paulista de Futebol
FIFA Director of Professional Football Relations and Development, Ornella Bellia speaks

„Der Besuch des FIFA-Diploms in Klubmanagement in Brasilien ist besonders sinnvoll, weil das Land einer der einflussreichsten Märkte im globalen Fussball ist“, sagte Ornella Bellia, FIFA-Direktorin für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass der Klubfussball mit seiner Energie das ganze Fussballökosystem stärken kann. Der Austausch von Wissen mit Klubs aus Brasilien und der ganzen Welt fördert das gegenseitige Lernen und das kollektive Wachstum. In Brasilien gibt es herausragende Klubs. Mit diesem Austausch können wir voneinander lernen.“

„Um den Klubfussball und den Fussball insgesamt zu stärken, müssen wir als Gemeinschaft und Branche zusammenarbeiten. Wir mögen auf dem Spielfeld Gegner sein. Abseits des Rasens müssen wir aber gemeinsam auf eine Vision hinarbeiten. Als Ganzes sind wir stärker als die Summe der Einzelteile. Wenn wir geschlossen agieren, können wir den Fussball gemeinsam verbessern. Der Fussball kann Menschen verbinden. Wir müssen diese Kraft nutzen, um noch mehr zu bewirken.“

Das FIFA-Diplom in Klubmanagement, das derzeit zum dritten Mal durchgeführt wird und alle wichtigen Bereiche modernen Klubmanagements abdeckt, ist für Führungskräfte von Profiklubs die wichtigste Plattform, um Wissen auszutauschen und sich zu vernetzen.

Schwerpunkte des Programms, bei dem einflussreiche Führungskräfte aus aller Welt Erfahrungen analysieren und präsentieren, sind die neusten Trends hinsichtlich Vereinsbetrieb, Stadionmanagement, Finanzen, Marketing, Kommunikation, Sportstrategie, Jugendakademien, Vereinsführung, Recht sowie Führungs- und Verhandlungsstrategien.