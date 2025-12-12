Brasilien auf Platz eins nach dem Triumph bei der ersten FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™

Brasilien auch weiterhin an der Spitze der Futsalrangliste der Männer

Erste FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ mit grossen Auswirkungen auf die Dezemberrangliste

Rekordzahl von 286 Länderspielen im Frauenfutsal im Jahr 2025 dank dem fortwährenden Engagement der FIFA zur Förderung des Sports

Nach dem triumphalen Erfolg bei der ersten FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™, die vom 21. November bis zum 7. Dezember 2025 auf den Philippinen ausgetragen wurde, hat Brasilien seine Führung in der FIFA-Frauen-Futsal-Weltrangliste ausgebaut.

Die Brasilianerinnen haben beim Turnier alle ihre sechs Spiele gewonnen und dabei sage und schreibe 32 Tore geschossen und nur vier Gegentore kassiert. Diese fulminante Leistung hat ihnen 88,6 Punkte eingebracht, mehr als alle anderen Teams in der Rangliste. Die frisch gekürten Weltmeisterinnen haben damit über 100 Punkte Vorsprung auf die Spanierinnen auf Rang zwei, die sich bei der WM die Bronzemedaille gesichert haben. Dahinter folgen Vizeweltmeister Portugal sowie Argentinien (4, plus 2) und Italien (5, plus 2), die nach dem Einzug in die K.-o.-Phase in die Top 5 vorgestossen sind. Trotz einiger Verschiebungen präsentiert sich die Top 10 in unveränderter Zusammensetzung.

Mit der wegweisenden FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ hat die FIFA ihr Engagement zur Förderung des Futsals eindrucksvoll bekräftigt. Seit 2016 hat sie mehr als USD 100 Millionen in den Sport investiert. Die Gelder wurden über das FIFA-Forward-Programm sowie in Form von Beiträgen an die Veranstalter von FIFA-Futsal-Wettbewerben (u. a. USD 14 Millionen an den philippinischen Fussballverband) ausgezahlt. Im Mai 2024 wurde die erste FIFA-Frauen-Futsal-Weltrangliste mit insgesamt 69 Teams veröffentlicht. In der aktuellen, fünften Ausgabe figurieren mittlerweile 91 Teams, d. h. 31 % mehr als zu Beginn. 2025 wurde im Frauenfutsal zudem die Rekordzahl von 286 offiziellen Länderspielen ausgetragen, allein 80 seit der letzten Ausgabe der Weltrangliste im August 2025.

Bestes Beispiel für die dynamische Entwicklung des Sports ist Tansania, das dank dem Sieg bei einem Gruppenspiel der FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ acht Plätze hinzugewonnen hat und neu auf Rang 74 liegt. Für Tansania war es die erste Teilnahme an einem A-Turnier der FIFA überhaupt. Acht Plätze hat auch Tschechien (37) gutgemacht. Marokko, das sich im Viertelfinale Spanien geschlagen geben musste, kletterte um sieben Ränge auf Platz 24. Damit setzen die Atlas-Löwinnen ihren eindrücklichen Aufwärtstrend vor, schliesslich musste sie sich Ende 2024 noch mit Rang 65 begnügen.

Auch in der FIFA-Männer-Futsal-Weltrangliste liegt Brasilien vorn. Der sechsfache Weltmeister hat seine Führung gegenüber Portugal (2) und Spanien (3) leicht ausgebaut. Für die einzige Änderung in den Top 10 sorgen die Ukraine (8) und Kasachstan (9), die die Plätze getauscht haben. Neu in den Top 20 sind Polen (19, plus 3) und Vietnam (20, plus 6), das damit seine beste Klassierung erreicht hat.

Seit der letzten Ausgabe der FIFA-Männer-Futsal-Weltrangliste wurden insgesamt 230 Spiele ausgetragen, u. a. in der Qualifikation für den Futsal-Asien-Pokal 2026 und die UEFA-Futsal-Europameisterschaft 2026. Gleich fünf Teams haben mehr als zehn Positionen gutgemacht: die Republik Korea (57, plus 16), Montenegro (78, plus 16), Mosambik (85, plus 12), Dänemark (61, plus 11) sowie Malaysia (70, plus 11).

Grösster Punktesammler war Ungarn, das dank den verbuchten 44,9 Punkten sechs Plätze zugelegt hat und neu auf Position 32 liegt. Pakistan (138) und Bangladesch (139) sind derweil erstmals überhaupt klassiert. Die beiden Teams haben im Rahmen der Qualifikation für den Asien-Pokal im September und Oktober je drei Spiele bestritten.