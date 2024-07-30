Aserbaidschan baut auf dem Erfolg der FIFA Series™ auf und richtet den Blick auf 2027

Die FIFA Series 2026™ war für Aserbaidschan sowohl in Bezug auf die Ergebnisse als auch auf die Organisation ein Erfolg

Das Land ist in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste nach oben geklettert

Ein vielversprechendes Zeichen im Vorfeld der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2027™, die Aserbaidschan gemeinsam mit Usbekistan ausrichten wird

Vor zwei Jahren war Aserbaidschan einer der fünf Gastgeber der Pilotausgabe der FIFA Series™. Nach einem 1:0-Sieg gegen die Mongolei und einem 1:1-Unentschieden gegen Bulgarien wurde die Erfahrung als Erfolg gewertet. Ein deutliches Zeichen dafür war die Entscheidung, das Turnier 2026 erneut auszurichten. Diesmal erwies es sich jedoch als mehr als nur ein Erfolg – es war ein echter Triumph.

„Die FIFA Series 2024 war ein wichtiger Meilenstein für unser Land. Veranstaltungen wie diese bieten wertvolle Erfahrungen, sowohl für uns als Spieler als auch für den aserbaidschanischen Fussball insgesamt“, erklärte Elvin Cafarguliyev, ein erfahrener Linksverteidiger im aserbaidschanischen Kader mit 33 Länderspieleinsätzen und einem Tor.

„Ich habe nur gute Erinnerungen an diese Spiele im Jahr 2024. Zu Hause vor unseren Fans zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Ich habe mich sehr gefreut, Teil der Ausgabe 2026 zu sein, die wir mit großer Konzentration und Entschlossenheit angegangen sind. Wie in jedem Spiel war es unser Ziel, die Nationalmannschaft mit Stolz zu vertreten. Ich glaube, das haben wir geschafft.“

Es fällt schwer, dem talentierten Verteidiger zu widersprechen. Die Siege gegen St. Lucia (6:1) und Sierra Leone im Elfmeterschießen (nach einem 1:1-Unentschieden) verschafften Aserbaidschan sowohl Selbstvertrauen als auch wertvolle Erfahrung gegen Mannschaften aus der Concacaf bzw. der CAF-Konföderation - Gegner, gegen die sie in der Vergangenheit nur selten antreten konnten.

Doch das ist noch nicht alles. Die Mannschaft holte zudem einen Pokal, wurde von einem großen Heimpublikum lautstark unterstützt und kletterte als zusätzlichen Bonus um drei Plätze in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste (Platz 124, +3), die nun während der Spiele in Echtzeit aktualisiert wird.

Auch wenn sich diese Fortschritte unmittelbar in den Ranglisten widerspiegeln, sind sie doch das Ergebnis monatelanger beharrlicher Arbeit. Es wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um den Fussball in Aserbaidschan weiterzuentwickeln, und nicht nur die Nationalmannschaft profitiert davon. Auch auf Vereinsebene sind Fortschritte zu verzeichnen. Ein Beispiel dafür ist Qarabağ, der Verein, für den Cafarguliyev spielt und der kürzlich als erste aserbaidschanische Mannschaft die K.o.-Runde der UEFA Champions League erreichte.

Der aserbaidschanische Fussballverband (AFFA) hat bei dieser positiven Entwicklung eine Schlüsselrolle gespielt. Auch die FIFA hat durch das FIFA-Forward-Programm mit der Unterstützung von Großprojekten dazu beigetragen, darunter die Einführung der Video-Assistent-Technologie (VAR) im heimischen Fussball und der Bau der Turan-Tovuz-Fussballakademie.

Rovshan Najaf, Präsident der Vereinigung der Fussballverbände Aserbaidschans 01:36

„Wir haben das Gefühl, dass sich in Aserbaidschan etwas Positives tut und wir echte Fortschritte machen“, stellte Cafarguliyev fest. „Sowohl das VAR-System als auch die neuen Akademien haben dazu beigetragen, den aserbaidschanischen Fussball auf ein professionelleres Niveau zu heben. Das ist nicht nur für unsere aktuellen Spieler wichtig, sondern auch für künftige Generationen.“

Das Land blickt eindeutig in die Zukunft. Ein starkes Symbol für diesen Ehrgeiz ist die Rolle als Co-Gastgeber der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2027 gemeinsam mit Usbekistan. „Die U-20-Weltmeisterschaft 2027 wird ein Großereignis sein. Sie ist eine großartige Chance für das Land und eine zusätzliche Motivationsquelle für diese Generation. Turniere wie dieses geben der Fussballentwicklung einen erheblichen Schub“, sagte Cafarguliyev, der sein Land auf U-19- und U-21-Ebene vertreten hat.

„Turniere wie diese können auch wichtige Meilensteine auf dem Weg zur WM-Qualifikation sein, die nach wie vor unser oberstes Ziel ist. Internationale Erfahrung zu sammeln ist unerlässlich, wenn wir in Zukunft erfolgreich sein wollen – sowohl für den nächsten Spielergenerationen als auch für uns.“