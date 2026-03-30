Die FIFA Series 2026™ beweist, dass Usbekistan das Zeug dazu hat, Turniere auszurichten

Das aktuelle Turnier ist ein Härtetest für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2027™, die gemeinsam von Usbekistan und Aserbaidschan ausgerichtet wird

Das Land war bereits Gastgeber der erfolgreichen FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™, dem ersten FIFA-Turnier in Zentralasien

Im Olympiastadion in Taschkent fand das Finale des CAFA Nations Cup statt, bei dem unter anderem FIFA-Präsident Gianni Infantino anwesend war

Die FIFA Series 2026™ der Männer ist in vollem Gange, und die unterhaltsamen Spiele in neun Gruppen tragen dazu bei, dass das Turnier aus organisatorischer Sicht ein voller Erfolg ist.

Usbekistan und der usbekische Fussballverband (UFA) haben sich durch die erfolgreiche Ausrichtung von FIFA-Turnieren in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Die aktuelle FIFA Series™ dient als Generalprobe für die FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2027™, die sie gemeinsam mit Aserbaidschan ausrichten werden, nachdem der FIFA-Rat dies auf seiner 33. Sitzung am 2. Oktober 2025 beschlossen hat.

„Dies spiegelt Usbekistans wachsendes Ansehen auf der internationalen Bühne wider. Dieses Turnier wird ein weiterer wichtiger Schritt für die Entwicklung des Fussballs in unserem Land sein und dem Jugendfussball starke Impulse verleihen“, sagte Mukhammad Sodik Sadik-Akhunov, Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen und Wettbewerbe beim UFA.

„Wir sammeln stetig Erfahrungen bei der Ausrichtung von Großturnieren. Insbesondere haben wir bereits eine FIFA Futsal-Weltmeisterschaft ausgerichtet, und wir sind überzeugt, dass uns die dabei gewonnenen Erfahrungen bei der Organisation der U-20-Weltmeisterschaft zugutekommen werden. Jedes Großturnier bringt natürlich eine große Verantwortung mit sich.“

Die Ausrichtung der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Usbekistan 2024™ war eine bedeutende Leistung für Usbekistan und Zentralasien, da es das erste Mal war, dass die Region ein FIFA-Turnier ausrichtete. Der Wettbewerb fand von September bis Oktober 2024 statt und wurde in drei Städten ausgetragen: Andischan, Buchara und der Hauptstadt Taschkent. Alle drei Städte wurden dank der Finanzierung durch das FIFA-Forward-Programm auf den für das Turnier erforderlichen Standard gebracht und haben sich bewährt.

„Dieses Turnier wurde zu einem historischen Ereignis im Sportleben unseres Landes. Die erstmalige Ausrichtung eines FIFA-Wettbewerbs in Zentralasien hat die organisatorischen Fähigkeiten und das Potenzial Usbekistans unter Beweis gestellt“, fügte Sadik-Akhunov hinzu. „Es hat zudem dazu beigetragen, die Zusammenarbeit mit der FIFA weiter zu stärken, und eine solide Grundlage für die Umsetzung noch größerer Projekte in der Zukunft geschaffen.

„Die Ausrichtung der FIFA Series ist eine logische Fortsetzung dieses Prozesses. Die Spiele gegen Mannschaften aus verschiedenen Kontinenten werden für unsere Fans im Vorfeld der Weltmeisterschaft spannend sein und gleichzeitig unseren Spielern wertvolle Erfahrungen vermitteln.

„Es ist eine natürliche Fortsetzung der effektiven Zusammenarbeit, die wir in den letzten Jahren mit der FIFA aufgebaut haben. Die von unserem Präsidenten [Shavkat Mirziyoyev] getroffenen Entscheidungen und Erlasse zur Förderung des Fussballs sowie die laufenden Arbeiten zur Verbesserung der Infrastruktur und zur Stärkung der Aktivitäten der Akademien zeigen bereits Ergebnisse. Dadurch ist unser Land zu einem Land mit einer starken Infrastruktur geworden, das in der Lage ist, große internationale Wettbewerbe auf hohem Niveau auszurichten.“

Usbekistan und die UFA stellten ihre Fähigkeiten zudem zwischen August und September 2025 unter Beweis, als das Land gemeinsam mit dem Nachbarland Tadschikistan Gastgeber des CAFA Nations Cup war.

Bei dem Turnier der Zentralasiatischen Fussballvereinigung (CAFA), bei dessen Finale FIFA-Präsident Gianni Infantino anwesend war, sicherte sich Usbekistan seinen ersten regionalen Titel, nachdem es im hochmodernen Olympiastadion der Hauptstadt Taschkent den Iran nach Verlängerung mit 1:0 besiegte.

„Die Ausrichtung solcher Großturniere ist einer der Schlüsselfaktoren für die Entwicklung des Fussballs in unserem Land. Insbesondere wurden wichtige Erfahrungen bei der Modernisierung der Infrastruktur, der Anpassung von Stadien und Trainingsanlagen an internationale Standards sowie der Verbesserung der Logistik- und Dienstleistungssysteme gesammelt“, fügte Sadik-Akhunov hinzu.

Erfolge wie der CAFA Nations Cup beflügeln die Entwicklung der usbekischen Nationalmannschaft, die diesen Sommer ihr Debüt bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ geben wird. Bis Ende 2025 kletterte Usbekistan zum ersten Mal seit 2016 wieder in die Top 50 der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Männer auf.

Die offensichtlichen Verbesserungen, sowohl in sportlicher als auch in organisatorischer Hinsicht, legen den Grundstein dafür, dass das Land und die UFA nach der FIFA U-20-Weltmeisterschaft ein bleibendes Vermächtnis in Usbekistan schaffen können.