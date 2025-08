ASEAN, FIFA und Fussballverbände erörtern neue Grundsatzvereinbarung sowie eine stärkere Zusammenarbeit im Fussball

„Die heutige Veranstaltung bot die perfekte Gelegenheit, eine gute Grundlage für einen Kooperationsplan für die erneuerte Grundsatzvereinbarung zu legen, indem wir einander zuhörten und mögliche gemeinsame Tätigkeitsbereiche und Projekte diskutierten“, betonte Sanjeevan Balasingam, FIFA-Direktor Mitgliedsverbände Asien und Ozeanien. „Wir wollen mehr Synergien zwischen den einzelnen Interessengruppen schaffen, damit die erneuerte Grundsatzvereinbarung bedürfnisorientierter ist und so mithilfe des Fussballs in der ASEAN-Gemeinschaft eine stärkere Wirkung erzielt.“ Interaktive und partizipative Workshops sollten beim Seminar in Jakarta das Verständnis der Rolle der einzelnen Interessengruppen verbessern – dies als Grundlage für mehr Synergien zwischen der SOMS und den Verbänden. Als Beobachter war auch der Fussballverband von Osttimor zugegen. Da die fünfjährige Grundsatzvereinbarung demnächst abläuft und sich die ASEAN-Ministerkonferenz zu Sport für eine Erneuerung ausgesprochen hat, um die Fussballbranche auf dem ASEAN-Gebiet zu fördern, war dieses Seminar ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der SOMS und der Verbände bei der Umsetzung von Projekten in zahlreichen Bereichen wie Sport für Integrität, Sport für Entwicklung, „Football for Schools“-Programm der FIFA, Fussballstadien und Infrastruktur sowie inklusiver Fussball mit dem Klimawandel als neue Komponente.