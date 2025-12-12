Arsenal- und Brentford-Stadion Schauplatz der entscheidenden Phase des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™

Einzigartiges Turnier zur Krönung des ersten Klubweltmeisters bei den Frauen

Vier Spiele (Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale) von Mittwoch, 28. Januar 2026, bis Sonntag, 1. Februar, in London

Duell zwischen Wuhan Jiangda und AS FAR am Sonntag, 14. Dezember 2025, in Marokko um den Einzug ins Finalturnier mit Arsenal, Gotham FC und Corinthians

Das Arsenal- und das Brentford-Stadion liefern die Kulisse für einen Meilenstein im Frauenklubfussball. So wird von Mittwoch, 28. Januar 2026, bis Sonntag, 1. Februar, in den beiden legendären Londoner Arenen die entscheidende Phase des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™ ausgetragen.

Erstmals überhaupt messen sich die Kontinentalmeister aus aller Welt bei einem brandneuen Wettbewerb, bei dem es in jedem Spiel um alles oder nichts geht. In vier spektakulären Spielen (Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale) wird in London der erste Interkontinentalmeister im Frauenklubfussball gekrönt.

„London hat sich zum globalen Epizentrum des Frauenfussballs entwickelt. Die enorme Begeisterung der Fans, die erheblichen Investitionen in den Sport sowie der beeindruckende Erfolg des englischen Frauennationalteams haben die Voraussetzungen für einen beispiellosen Boom des Frauenfussballs geschaffen“, sagte FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis.

„Die Austragung der Finalphase des FIFA-Meisterpokals der Frauen in dieser pulsierenden Stadt unterstreicht deren herausragende Bedeutung im Frauenfussball. Wir können es kaum erwarten, diesen bahnbrechenden Frauenklubwettbewerb in diesen beiden atemberaubenden Stadien zu präsentieren. Ich bin sehr gespannt, welches Team 2026 erster Klubweltmeister im Frauenfussball wird.“

Die beiden Stadien, die für die Endrunde des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ ausgewählt wurden, verfügen über eine topmoderne Infrastruktur und bieten damit eine perfekte Kulisse für die vier Spiele zwischen einem hochkarätigen Quartett, das die Zuschauer zweifellos begeistern und den Frauenfussball in seiner ganzen Faszination präsentieren wird.

Im avantgardistischen Brentford-Stadion in Westlondon werden am Mittwoch, 28. Januar, die beiden Halbfinalpartien ausgetragen. Die Fans kommen damit in den Genuss von zwei hochklassigen Duellen um den Einzug ins Finale.

„Bei diesem Turnier können die Fans die besten Frauenklubs live sehen. Wir freuen uns sehr über die Austragung der beiden Halbfinals in unserem Stadion“, erklärte Jon Varney, Geschäftsführer des FC Brentford.

„Unser Stadion war bereits Schauplatz von Länderspielen des englischen Frauennationalteams und der Women’s EURO. Wir hoffen, dass wir mit weiteren internationalen Frauenfussballspielen in Brentford künftige Generationen inspirieren können, während wir den Frauenfussball vor Ort und darüber hinaus weiter fördern.“

Am Sonntag, 1. Februar, folgen im Arsenal-Stadion – Heimat der Männer- und Frauenteams des Nordlondoner Spitzenklubs – das Spiel um Platz drei sowie das Finale.

„Wir können das Spiel um Platz drei sowie das Finale im Arsenal-Stadion kaum erwarten, während wir den Frauenfussball gemeinsam mit unseren Fans weiter fördern und voranbringen“, betonte Richard Garlick, Geschäftsführer von Arsenal.

Wir wollen unseren Fans in Nordlondon und den Fans rund um die Welt ein denkwürdiges Erlebnis bieten. „Nach unserem historischen Triumph in der UEFA Women’s Champions League im Mai 2025 freuen wir uns sehr, dass unser Frauenteam beim ersten FIFA-Meisterpokal der Frauen dabei ist.“

Beim FIFA-Meisterpokal der Frauen™ spielen die sechs amtierenden Kontinentalmeister bei einem spektakulären Turnier um den WM-Titel im Frauenklubfussball. Beim Finalturnier mit dabei sind Arsenal (England, Gewinner der UEFA Women’s Champions League), der Gotham FC (USA, Titelhalter der Concacaf), Corinthians (Brasilien, Gewinner der CONMEBOL Libertadores Femenina) sowie der Gewinner der zweiten Runde (siehe unten).

Der FIFA-Meisterpokal der Frauen™ bietet hochstehenden Fussball und rückt den Frauenfussball vor einer beeindruckenden lokalen Kulisse ins weltweite Rampenlicht. Das vom FIFA-Rat im Mai 2024 bewilligte Turnier findet jeweils in den Jahren statt, in denen keine FIFA Frauen-Klub-Weltmeisterschaft™ ansteht. Mit dem Wettbewerb bekräftigt die FIFA ihr Engagement, im Frauenklubfussball weltweit mehr Möglichkeiten zu schaffen und der nächsten Generation von Weltklasseathletinnen ein globales Schaufenster zu bieten.

Fans, die bei diesem historischen Turnier dabei sein möchten, können ihr Interesse auf FIFA.com/tickets anmelden. 2. Runde