Der FIFA-Meisterpokal der Frauen beginnt und leitet eine neue Ära des Fussballs ein

Der asiatische Meister Wuhan Jiangda WFC besiegt den ozeanischen Titelgewinner Auckland United FC im ersten Spiel des neuen Wettbewerbs mit 1:0

Die Partie lockte über 32 000 Fans ins Stadion und war damit das bisher meistbesuchte Frauenfussball-Ereignis in China

Das Turnier findet jeweils in den Jahren statt, in denen keine FIFA Frauen-Klub-Weltmeisterschaft™ angesetzt ist, und soll im Rahmen der Bemühungen der FIFA dazu beitragen, die Möglichkeiten für die Vereine zu verbessern

Der Klubfussball der Frauen hat mit dem Eröffnungsspiel der ersten Ausgabe des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ zwischen dem chinesischen Klub Wuhan Jiangda WFC, dem Titelverteidiger der AFC Women’s Champions League, und dem neuseeländischen Verein Auckland United FC, dem Sieger der diesjährigen OFC Women’s Champions League, einen Schritt in eine bessere Zukunft gemacht. Mit über 32 000 Fans, die im Stadion die Spielerinnen anfeuerten, hat die Begegnung einen neuen Zuschauerrekord für den Frauenfussball in China aufgestellt.

Das Spiel, bei dem es um alles oder nichts ging und das die Gastgeberinnen im Wuhan Sports Centre Stadium in China mit 1:0 gewannen, war der Startschuss für dieses bahnbrechende Turnier. Der Wettbewerb, der im März dieses Jahres vom FIFA-Rat genehmigt wurde, bringt die sechs amtierenden Kontinentalmeisterinnen zusammen, die als erste den prestigeträchtigen Titel in einer neuen Ära des internationalen Frauenvereinsfussballs erringen wollen, um in die Geschichte des Sports einzugehen.

„Für mich persönlich ist das ein wichtiges Puzzleteil, das bisher gefehlt hat“, meinte Ben Bates, Cheftrainer von Auckland United, der glaubt, dass das Turnier genauso viel bewirken werde wie die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™. „Vor allem in meiner Heimat Neuseeland sollten wir diese Chance nutzen, um unseren Spielerinnen mehr Möglichkeiten zu bieten, sich auf der Weltbühne zu präsentieren und ihr Können zu zeigen. Das wird hoffentlich dazu beitragen, das Image und die Marke des Wettbewerbs noch weiter zu stärken.“

„Ich denke, dass das Turnier eine gute Werbung für den globalen Frauenfussball und die Möglichkeiten sein wird, die sich für die Klubs auf der ganzen Welt bieten“, so Talisha Green, Kapitänin von Auckland United. „Es ist wirklich inspirierend zu sehen, dass man es im Fussball, egal in welcher Form, bis ganz nach oben schaffen kann, sei es über den Profi- oder den Amateurbereich. Wir haben die Möglichkeit, gegen die grössten Vereine der Welt und die bekanntesten Namen im Fussball anzutreten. Weil wir so unsere Idole treffen können, ist das wirklich mehr als inspirierend. Also ja, ich finde, es ist ein wirklich cooler Wettbewerb, den die Welt zu sehen bekommt.“

In der ersten und zweiten Runde des Wettbewerbs 2026 finden zwei K.o.-Spiele statt, wobei Wuhan Jiangda jetzt in die zweite Runde kommt und im Dezember gegen den noch zu ermittelnden afrikanischen Champion antritt.

„Wir haben als asiatische Teams kaum die Gelegenheit, uns mit afrikanischen Klubs zu messen. Es kommt in der Regel nicht zu Begegnungen dieser Art“, betonte Wu Haiyan, die erfahrene chinesische Nationalspielerin in den Reihen von Wuhan Jiangda. „Afrikanische Spielerinnen bringen im Vergleich zu uns Asiatinnen ganz andere Qualitäten mit. Angesichts dieser Unterschiede müssen wir zeigen, was uns auszeichnet.“

Die Gewinnerinnen der zweiten Runde kommen in die letzte Runde des Wettbewerbs, die vom 28. Januar bis zum 1. Februar 2026 im englischen London stattfindet. Dort warten der europäische Meister Arsenal FC, der Titelverteidiger der Concacaf Gotham FC und der zukünftige CONMEBOL-Meister.

In zwei Halbfinalspielen wird entschieden, welche Vereine die Chance haben, Fussballgeschichte zu schreiben, noch mehr Leute für den Frauenfussball zu begeistern und Mädchen auf der ganzen Welt zu motivieren, mit diesem Sport anzufangen.

FIFA Women’s Champions Cup™ kicks off as football moves into new era 01:18

„Das ist ein echter Schub für die Entwicklung des Frauenfussballs“, sagte Wu, die über 100 Länderspiele für ihr Land bestritten hat und 2015, 2019 und 2023 bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ dabei war. „Im Moment machen die Teams aus allen Ländern, egal ob bei der Frauen-WM oder bei den Olympischen Spielen, enorme Fortschritte. Dadurch wird der Sport auch einem breiteren Publikum zugänglich gemacht.

Wuhan Jiangda hat also die Chance, mehr Leuten zu zeigen, wie sich der chinesische Frauenfussball entwickelt und wo unsere Nationalmannschaft auf der internationalen Bühne steht. Daher sind wir noch mehr gefordert, dies unter Beweis zu stellen. Es geht nicht nur um Titel, sondern darum, mehr Menschen für den Frauenfussball und den Sport an sich zu begeistern.“

FIFA-Meisterpokal der Frauen™ (1. Runde): Wuhan Jiangda vs Auckland United - Previous 01 / 10 Fans show their support during the FIFA Women's Champions Cup Round One match between Wuhan Jiangda WFC and Auckland United FC 02 / 10 Wang Shuang of Wuhan Jiangda WFC with a mascot before the FIFA Women's Champions Cup Round One match between Wuhan Jiangda WFC and Auckland United FC 03 / 10 Players of Wuhan Jiangda WFC huddle before facing Auckland United FC in their FIFA Women's Champions Cup Round One match 04 / 10 Team captains shake hands before the FIFA Women's Champions Cup Round One match between Wuhan Jiangda WFC and Auckland United FC 05 / 10 Ma Jun of Wuhan Jiangda WFC scores a goal 06 / 10 Players of Wuhan Jiangda WFC celebrate 07 / 10 Jess Philpot of Auckland United FC heads the ball 08 / 10 Players of Wuhan Jiangda WFC celebrate 09 / 10 Players of Wuhan Jiangda WFC celebrate 10 / 10 Players of Wuhan Jiangda WFC celebrate after winning the FIFA Women's Champions Cup Round One match against Auckland United FC Next

„Dank dieser Plattform können sich chinesische Fussballerinnen auf der Weltbühne zeigen. Tatsächlich kann dies die Entwicklung des Frauenfussballs sehr gut fördern und dazu beitragen, dass alle gemeinsam Fortschritte machen“, ergänzte Chang Weiwei, Trainer von Wuhan Jiangda.

„Für angehende Spielerinnen ist die Teilnahme an einem solch prestigeträchtigen Turnier eine Inspiration – von den Jugendmannschaften bis hin zum Profibereich. Es bestärkt sie darin, ihre Träume zu verfolgen und zu verwirklichen.“

Der Wettbewerb, der jedes Jahr stattfinden soll, in dem keine FIFA Frauen-Klub-Weltmeisterschaft™ angesetzt ist, entspricht auch Ziel 8 der strategischen Ziele der FIFA für den globalen Fussball. Darin wird nicht nur angestrebt, mehr Wettbewerbe für Klub- und Nationalmannschaften der Frauen zu schaffen, sondern auch die Gleichstellung der Teams in Bezug auf das Wettbewerbsumfeld zu erreichen.

„Es war toll zu sehen, mit welchem Aufwand und welcher Sorgfalt die FIFA die Veranstaltung in Wuhan organisiert hat. Die Einrichtungen und das Hotel waren wirklich hervorragend. Der Weltverband hat sich sehr bemüht, uns ein rundum gelungenes Erlebnis zu bieten“, sagte Bates. „Für einige der Mädchen, die noch nicht die Gelegenheit hatten, an einer WM (der Frauen) teilzunehmen, ist es eine fantastische Erfahrung, das jetzt erleben zu können.“