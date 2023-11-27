Line-up für Los Angeles im Rahmen der Countdown-Konzertreihe zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Kanada, Mexiko und den USA bekannt gegeben

Beginn der Feierlichkeiten zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit einem einzigartigen, in Zusammenarbeit mit den Grammys® veranstalteten Live-Konzert in drei Städten in Kanada, Mexiko und den USA am Mittwoch, 10. Juni

Los Angeles Gastgeber der Countdown-Konzertreihe in den USA mit Auftritten von Diplos Major Lazer und Davido sowie weiteren, noch unbestätigten Künstlern

Einlass in die Crypto.com Arena ab 17 Uhr Ortszeit; Live-Übertragung ab 18 Uhr Ortszeit

Nach Bekanntgabe der Line-ups für Toronto und Mexiko-Stadt ist nun Los Angeles an der Reihe, wo sich die Fans am Mittwoch, dem 10. Juni, auf ein denkwürdiges Fest freuen können. Im Rahmen eines erstmalig stattfindenden, live synchronisierten Musikerlebnisses über drei Länder (Kanada, Mexiko und die USA) hinweg wird das Countdown‑Konzert der USA die Zuschauer in den drei Gastgebernationen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ durch Fussball, Musik und Kultur miteinander verbinden.

Los Angeles wird dabei zum Schauplatz einer energiegeladenen Feier, mit Auftritten von Diplos Major Lazer und Davido – die ersten Künstler, die für einen unvergesslichen Abend voller Musik, Fussball und Kultur angekündigt wurden. Ferner treten in Mexiko-Stadt und Toronto die bereits angekündigten Künstler Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, AHI und Wyclef Jean, Los Angeles Azules, Belinda und Elena Rose auf.

Türöffnung in der Crypto.com Arena ist um 17 Uhr Ortszeit. Fans können sich ab Mittwoch, dem 3. Juni, um 10 Uhr Pazifik-Zeit hier Tickets sichern und Teil einer einzigartigen Feier werden, die den Countdown zum grössten Sportereignis der Welt einläutet.

„Die Countdown-Konzertreihe zelebriert die Leidenschaft, den Zusammenhalt und die kulturellen Verbindungen zwischen den drei Ländern und den Menschen auf der ganzen Welt, die die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ausmachen“, sagte Manolo Zubiria, Turnierdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ für die USA. „Nur zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel in den USA wird Los Angeles eine unvergessliche Show mit erstklassigen Künstlerinnen und Künstlern in einer der weltweit bedeutendsten Unterhaltungsmetropolen präsentieren, bei der Musik, Fussball und Fans im Vorfeld des Wettbewerbs bei einem globalen Fest zusammenkommen.“

Im Rahmen einer Partnerschaft mit den Grammys® finden in Kanada und Mexiko weitere Countdown-Konzerte mit international gefeierten Künstlern aus dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sowie weiteren weltbekannten Interpreten und speziellen Gästen statt.