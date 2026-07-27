FIFA Fan Festival™ erweitert das historische Erlebnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ auf Millionen von Fans – mit Feierlichkeiten in Rekorddimensionen in allen drei Gastgeberländern

Mehr als 9.017.000 Menschen besuchten während der diesjährigen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ das FIFA Fan Festival™ in den 13 Gastgeberstädten – die höchste Besucherzahl seit 2006

Zum Abschluss der Veranstaltung verfolgten mehr als 263.972 Fans am Sonntag, 19. Juli, an acht FIFA Fan Festival™-Standorten das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Liveübertragungen aller 104Begegnungen wurden von Musik sowie weiteren Kultur‑ und Unterhaltungsprogrammen begleitet; dazu gehörten Auftritte bekannter Künstler wie Pitbull, TheChainsmokers, Ludacris und deadmau5

Mit dem packenden Sieg Spaniens gegen Argentinien ging die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu Ende, gleichzeitig ging auch eine Rekordausgabe des FIFA Fan Festival™, die bisher umfangreichste, zu Ende.

Mehr als neun Millionen Menschen kamen an 13 Standorten des FIFA Fan Festivals™ in Kanada, Mexiko und den USA innerhalb von 39 Tagen zusammen und machten die Ausgabe zur bestbesuchten seit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006™ in Deutschland, als das Programm erstmals eingeführt wurde.

Der grösste Besucherandrang wurde am 27. Juni verzeichnet, als 543.020 Menschen die FIFA Fan Festival™-Standorte besuchten, um den spannenden letzten Spieltag der Gruppenphase mitzuerleben. Mexiko-Stadt registrierte mit 2.570.000 Besuchern, verteilt auf 36 Veranstaltungstage, die höchste Gesamtbesucherzahl. Die Feierlichkeiten fanden am Sonntag, dem 19. Juli, beim Finalsieg Spaniens gegen Argentinien ihren Höhepunkt, als 263.972 Fans in den acht verbliebenen Standorten das Spiel verfolgten.

Während etwa sieben Millionen Zuschauer in den Stadien die Spiele miterlebten, trug das FIFA Fan Festival™ dazu bei, das Erlebnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Millionen weiterer Fans näherzubringen, und erfüllte damit das Ziel der FIFA, das Turnier den Fans weit über die Spielorte hinaus zugänglich zu machen.

„Einmal mehr hat das FIFA Fan Festival™ die aussergewöhnliche Kraft des Fussballs unter Beweis gestellt, Fans aus der ganzen Welt zu vereinen und zu inspirieren, und eine unvergessliche Atmosphäre geschaffen, die für alle zugänglich war“, sagte FIFA‑Präsident Gianni Infantino. „Wir wollten die Ausgabe 2026 zum grössten und umfangreichsten FIFA Fan Festival™ aller Zeiten machen, und die Resonanz der Fans hat gezeigt, dass uns dies mit Bravour gelungen ist. Wir bedanken uns bei allen Fans, Gastgeberstädten, freiwilligen Helfern, Künstlern sowie Partnern, die dieses Event möglich gemacht haben — ohne sie wäre die Veranstaltung nicht dasselbe gewesen.“

Die umjubelten Szenen am Sonntag bildeten den gebührenden Abschluss der sechswöchigen Ausgabe des grössten FIFA Fan Festivals™ aller Zeiten. Neben den Stadien war das Festival die meistbesuchte Anlaufstelle für Fans, um das Geschehen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zu verfolgen.

Das FIFA Fan Festival™ macht das historische WM-Erlebnis mit rekordverdächtigen Feierlichkeiten in allen drei Gastgeberländern für Millionen von Menschen zugänglich 01:19

Die Seele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Vom berühmten Platz in Mexiko‑Stadt, dem Zócalo, über Atlantas Centennial Olympic Park und Vancouvers Hastings Park bis hin zu weiteren Standorten in allen drei Gastgeberländern bot jeder Veranstaltungsort ein einmaliges lokales Erlebnis und war zugleich ein zentraler Fan‑Treffpunkt, der mit dem gesamten Turniergeschehen verbunden war.

Die 13 Standorte des FIFA Fan Festivals™ waren während der 39 Turniertage der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ zusammen insgesamt an 348 Tagen in Betrieb (fast 3200 Stunden).

Alle 104Spiele der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ wurden an den Standorten des FIFA Fan Festivals™ live übertragen, wobei in jeder Phase des Turniers ein einzigartiges lokales Ambiente geschaffen wurde. Vom Eröffnungsspiel bis zum Finale boten die Standorte Musik, Kultur‑ und Unterhaltungsangebote sowie Fanaktivitäten.

Das FIFA Fan Festival™ in Zahlen

Der Umfang des Programms 2026 spiegelt sich deutlich in einer Reihe beeindruckender Zahlen wider und stellte einige neue Rekorde auf:

9.017.000 Besucher insgesamt

13 FIFA Fan Festivals™

348 Veranstaltungstage insgesamt

Fast 3.200 Stunden Programm

Liveübertragungen von 104 Spielen

Mehr als 873 musikalische Darbietungen und Live-Auftritte

113 Aktionsflächen für Geschäftspartner

Mehr als 22.332 Medienbesuche vor Ort

Die digitalen Inhalte des FIFA Fan Festivals™ erzielten 811Millionen Videoaufrufe

Unvergessliche Momente in allen Gastgeberstädten

Während die Liveübertragungen der Spiele im Zentrum der jeweiligen Programme standen, boten die FIFA Fan Festivals™ weit mehr als nur Fussball. Mehr als 873Künstler traten an 13Standorten mit musikalischen Darbietungen auf; darunter bekannte Acts wie Pitbull, TheChainsmokers, Ludacris, deadmau5, Imagine Dragons, Mötley Crüe, Chayanne, FloRida, Enrique Iglesias und Nora Fatehi.

Lokale Künstler, Kulturgruppen und DJs trugen zudem dazu bei, jedem FIFA Fan Festival™ eine einzigartige Identität zu verleihen und die Vielfalt der einzelnen Gastgeberländer zu präsentieren. Jedes FIFA Fan Festival™ spiegelte den Charakter und die Kultur der Austragungsstädte wider und sorgte während des sechswöchigen Turniers für unvergessliche Momente. Zu den Höhepunkten zählten unter anderem:

Tausende Fans besuchten am Vorabend des Turniers das FIFA‑Countdown‑Konzert im Rahmen des FIFA Fan Festivals™ in Toronto, bei dem Nora Fatehi als Hauptact auftrat. Auch an drei weiteren Austragungsorten gab es Konzerte.

Mehr als 781.500 Fans füllten den Hauptplatz Zócalo in Mexiko-Stadt, um die fünf Spiele ihrer Nationalmannschaft (El Tri) live zu verfolgen. Die durchschnittliche Zuschauerzahl bei Spielen von El Tri lag an den drei Austragungsorten bei 285.126.

Atlanta bot wohl das vielfältigste Unterhaltungsprogramm aller Standorte des FIFA Fan Festivals™ und vereinte internationale Künstler, lokale Musiker, Opernsänger, Orchester, Blaskapellen und Zirkusartisten.

Auf dem Veranstaltungsgelände in Kansas City wurden Besucher aus 178Ländern verzeichnet.

Neben der legendären Rockband Mötley Crüe traten in Vancouver auch weitere bekannte Künstler wie Flo Rida und Kaytranada auf. Unterdessen fanden in Monterrey fünf Großkonzerte statt, bei denen Imagine Dragons, Enrique Iglesias, Grupo Firme, Chayanne und Carín León auftraten.

Die FIFA Fan Festivals™ in Dallas, Guadalajara, Houston, Mexiko‑Stadt und Philadelphia waren an jedem Spieltag des Turniers geöffnet und boten Besuchern ein vielfältiges Programm auf den Hauptbühnen sowie Fanartikel, Imbiss‑ und Getränkestände.

Miami und Toronto gehörten zu den Standorten, an denen das geplante Programm aufgrund erhöhter Nachfrage sogar um zusätzliche Termine erweitert wurde.

„Das FIFA Fan Festival™ hat sich im Rahmen der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ zu einem echten Highlight entwickelt“, sagte Infantino. „Sie bot Millionen von Fans die Möglichkeit, das Turnier auch ohne Eintrittskarte gemeinsam zu erleben. Die Kombination aus Live-Fußball, Unterhaltung, lokaler Kultur und der Leidenschaft der Fans schuf in jedem einzelnen Austragungsort eine einzigartige Atmosphäre und verband alle drei Länder miteinander.

Gemeinsam mit Partnern: Einmalige Erlebnisse jenseits des Spielfelds

Fans konnten an jedem Austragungsort Familienaktivitäten, Fussball-Challenges, Auftritte von FIFA-Legenden, lokales Essen, Unterhaltung, offizielle Fanartikel und interaktive Erlebnisse geniessen; dazu gehörten auch 113 Aktionen kommerzieller Partner.

Das FIFA Fan Festival™ war der Hauptaustragungsort für das Bank of America Fan Band ™, wobei im Laufe des Turniers zwei Millionen Armbänder ausgegeben wurden und Fans eifrig Schlange standen, um eines zu ergattern.

Coca-Cola führte alle kommerziellen Partner mit Aktionen an allen 13 Austragungsorten an, während AB InBev, Home Depot und ChargePoint dafür sorgten, dass den Besuchern pro Austragungsort im Schnitt bis zu zehn Eventflächen zum Entdecken zur Verfügung standen.

Coca-Cola, AB InBev, Diageo und Frito-Lay hatten exklusive Verkaufsrechte für Speisen und Getränke beim FIFA Fan Festival™ und verkauften insgesamt 6.327.842 Einheiten in allen Speisen- und Getränkekategorien. Am 27. Juni, als die Gruppenphase zu Ende ging, erreichten die Getränkeverkäufe mit 398.810 Einheiten ihren Höchststand.

Monterrey war sozusagen die „durstigste“ Stadt, da dort beeindruckende 21 % aller verkauften Getränke gekauft und konsumiert wurden – und beim Torjubel gelegentlich auch mal durch die Luft flogen.

Die offiziellen FIFA-Stores an den Austragungsorten umfassten insgesamt eine Verkaufsfläche von mehr als 9.000 Quadratmetern und ermöglichten es Anhängern unter anderem, Fanartikel zum Turnier, zu den Mannschaften und zu den Gastgeberstädten zu erwerben.

Erlebnisse über Grenzen hinaus schaffen

Fans aus aller Welt konnten vor Ort miterleben, was die einzelnen Austragungsorte zu bieten hatten. Die Atmosphäre des FIFA Fan Festival™ wirkte über die Austragungsorte hinaus und erreichte durch die Berichterstattung in den Medien sowie auf den digitalen Plattformen der FIFA Millionen von Anhängern.

Weitere Zahlen zu den einzelnen Austragungsorten machen das volle Ausmaß dieser Ausgabe des FIFA Fan Festival™ deutlich. Über 130.000 Personen liessen sich an den 13 Austragungsorten aus beruflichen Gründen akkreditieren.

Zudem liessen sich 22.332 Medienvertreter für das FIFA Fan Festival™ akkreditieren; Reporter, Influencer und andere Personen teilten von den 13 Austragungsorten aus Updates mit der ganzen Welt.

Während Millionen Besucher das FIFA Fan Festival™ live vor Ort erlebten, ermöglichten die sozialen Medien vielen weiteren Fans auf der ganzen Welt, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort am Geschehen teilzuhaben.

Inhalte, die von den Austragungsorten des FIFA Fan Festival™ stammten, gehörten zu den beliebtesten auf den FIFA-Turnierkanälen: Insgesamt wurden während des Turniers 200 Beiträge veröffentlicht, die zusammen 811 Millionen Videoaufrufe verzeichneten.

Videos mit Reaktionen zu den Spielen auf den FIFA Fan Festivals™ sorgten durchweg für ein starkes Online-Engagement. Ein Video mit dem Torjubel der versammelten Anhänger in Mexiko-Stadt nach dem Tor von Julián Quiñones in der Gruppenphase gegen die Republik Korea schaffte es sogar unter die Top-10-Beiträge des gesamten Turniers.

Turnier hinterlässt einen bleibenden Eindruck

Neben dem Besucherrekord trug das FIFA Fan Festival™ entscheidend dazu bei, Parks, öffentliche Plätze und Flächen in den Stadtzentren in globale Treffpunkte für den Fussball und die Gemeinschaft zu verwandeln.

Das Programm schuf Möglichkeiten für lokale Künstler, Geschäfte, Freiwillige und kulturelle Organisationen, an der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ teilzunehmen, und ermöglichte Anwohnern und Besuchern, das Turnier kostenfrei in einem sicheren und einladenden Umfeld mitzuerleben.

Von ikonischen öffentlichen Plätzen über Parks am Wasser bis hin zu Treffpunkten in der Innenstadt – die Austragungsorte des FIFA Fan Festival™ wurden zu Anlaufstellen, an denen Fans unterschiedlicher Mannschaften, Kulturen und Generationen Seite an Seite unvergessliche Momente weit über die 104 Spiele hinaus erlebten.