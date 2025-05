Acht atemberaubende Spielorte bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™

Mit Spannung erwartete Präsentation der Stadien für die erste Ausgabe der Frauen-WM in Südamerika

Bekanntgabe durch FIFA-Präsident Gianni Infantino im Beisein bekannter Persönlichkeiten aus den jeweiligen brasilianischen Bundesstaaten

Feststimmung an allen Spielorten vor historischem Turnier

Im Beisein bekannter und renommierter Persönlichkeiten aus Brasilien hat die FIFA offiziell die acht Spielorte und die dazugehörigen Stadien für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ präsentiert und damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu diesem historischen Turnier gesetzt.

Die Spielorte spiegeln die ganze Vielfalt Brasiliens wider, das 2027 die erste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Südamerika ausrichten wird: Belo Horizonte (Mineirão-Stadion), Brasília (Nationalstadion), Fortaleza (Castelão-Arena), Porto Alegre (Beira-Rio-Stadion), Recife (Pernambuco-Arena), Rio de Janeiro (Maracanã-Stadion), Salvador (Fonte-Nova-Arena) und São Paulo (Itaquera-Arena).

„Von Samba zu Frevo, von atemberaubenden Stränden zu kosmopolitischen Städten, die Welt wird die Energie, Farbenpracht und Wärme erleben, die nur Brasilien zu bieten hat“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Wir werden auf diesem faszinierenden Weg weiterhin eng mit den ausgewählten Spielorten zusammenarbeiten, um 2027 in jedem der Stadien unvergessliche Momente zu garantieren und dafür zu sorgen, dass dieses Turnier einen grossen und breiten positiven Effekt hat. Wir sind allen zwölf Städten, die sich am sorgfältigen und umkämpften Auswahlverfahren der Spielorte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 beteiligt haben, sehr dankbar. Belém, Cuiabá, Manaus und Natal, wir danken Ihnen von Herzen für das enorme Engagement. Wir waren von Ihrer Begeisterung beeindruckt und werden in Kontakt bleiben, um nach sinnvollen Wegen zu suchen, Sie an diesem historischen Turnier zu beteiligen.“

Die mit Spannung erwartete Bekanntgabe erfolgte heute durch FIFA-Präsident Gianni Infantino auf verschiedenen FIFA-Kanälen. Ihm zur Seite standen dabei bekannte und renommierte Persönlichkeiten aus dem Sport, der Unterhaltungsbranche und dem öffentlichen Leben der brasilianischen Bundesstaaten, in denen sich die acht Spielorte befinden. In den Städten wird nun gefeiert, denn die Menschen dort können es kaum erwarten, die Welt bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien willkommen zu heissen.

Das Auswahlverfahren der Spielorte der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ begann im August 2024 und folgte einem klaren und strukturierten Prozess sowie den Grundsätzen, die bereits bei der Wahl des Austragungslands angewandt wurden. Fachkundige FIFA-Teams aus allen Betriebsbereichen, die für die Turnierorganisation von Bedeutung sind, besuchten die zwölf Bewerberstädte, um die vorgeschlagene Infrastruktur samt Einrichtungen gemäss den FIFA-Veranstaltungsvorgaben zu begutachten.

Nach einer eingehenden Auswertung klassifizierte das technische Team der FIFA die Städte anhand vorgegebener Kriterien. Mit der brasilianischen Regierung und dem brasilianischen Fussballverband (CBF) wurde vereinbart, dass maximal acht Spielorte und Stadien ausgewählt würden. Die acht Städte wurden auf der Grundlage der technischen Evaluation der FIFA ausgewählt, um beste Bedingungen für die 32 teilnehmenden Teams sowie den operativen und wirtschaftlichen Erfolg des Turniers zu garantieren und langfristig das Wachstum und die Präsenz des Frauenfussballs in Brasilien zu maximieren.

Die Gastgeberrolle der auswählten Spielorte beginnt bereits in den kommenden Tagen, wenn sie ein Team von FIFA-Experten empfangen, um die operative Planungsphase zu starten. Nächste wichtige Meilensteine bis 2027 sind die Bekanntgabe des Spielplans sowie die Präsentation der offiziellen Marke – ganz besondere Momente für Brasilien und die acht Spielorte, die alles daransetzen werden, die Welt zu beeindrucken.

Zusätzliche Zitate :

Mattias Grafström, FIFA-Generalsekretär: „Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ setzt einen historischen Meilenstein, da das Turnier erstmals in Südamerika ausgetragen wird. Es geht um mehr als ein Fussballfest. Es ist ein starkes Symbol für Inklusion, Chancen und Fortschritt. Der Frauenfussball erlebt weiterhin ein rasantes Wachstum. Mit der Austragung des Turniers in Brasilien inspirieren wir eine neue Generation auf dem Kontinent und darüber hinaus. Mit seiner Leidenschaft, Vielfalt und tief verwurzelten Begeisterung für den Fussball wird Brasilien sicherlich ein fantastischer Gastgeber sein, der die Welt willkommen heissen und mit dem Turnier neue Massstäbe setzen wird.“

Jill Ellis, FIFA-Fussballdirektorin: „Es ist grossartig, dass wir die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft nach Brasilien bringen, in eines der grössten Fussballländer der Welt. Das ist sowohl für den Frauenfussball als auch für die globale Entwicklung unseres Sports im Allgemeinen positiv. Die Spielorte werden enorm von der Austragung der grössten Frauensportveranstaltung der Welt profitieren – bei der Förderung des Sports und in Bezug auf ihre Präsenz. Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ist so besonders, weil hier Heldinnen geboren und Weltmeisterinnen gekrönt werden.“

Ednaldo Rodrigues, CBF-Präsident: „Ich habe die Bemühungen der zwölf vom CBF vorgeschlagenen Städte eng verfolgt. Ich danke aus tiefstem Herzen allen, die sich dafür engagiert haben, diesen Traum wahr zu machen. Die von der FIFA ausgewählten Spielorte verfügen bereits über moderne Stadien und Trainingszentren, um die Spielerinnen und Fans aus aller Welt zu empfangen. Sie bieten zudem hervorragende Hotels und eine effiziente städtische Infrastruktur mit bereits bestehenden Verkehrssystemen, Sicherheitsdiensten und öffentlichen Diensten, wie sie für eine Veranstaltung dieser Grössenordnung nötig sind. Wir sind uns aber bewusst, dass unser wichtigstes Ziel als Gastgeberland über das Spielfeld hinausgeht. Unsere FIFA Frauen-Weltmeisterschaft wird 2027 einen ausgeprägten sozialen Fokus haben und einen Wandel markieren. Sie wird Geschichten, Stimmen und Gemeinschaften vereinen, die eindrucksvoll zeigen, dass der Sport Inklusion, Gleichstellung und sozialen Zusammenhalt fördern kann.“

André Fufuca, brasilianischer Sportminister: „Dies ist einer der wichtigsten und aufregendsten Momente auf dem Weg zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027. Mit der Wahl der Spielorte nimmt der Traum Form an – mit Gesichtern, Orten, Kulturen und Geschichten, die Teil dieses gemeinsamen Festes sind. Alle ausgewählten Spielorte stehen für Brasilien. Ein vielfältiges und farbenfrohes Brasilien mit Menschen, die ein grosses Herz für den Fussball und die Orte haben, die den Sport bereits leben und atmen und nun die Möglichkeit haben, für ihre Gemeinschaften und die nächsten Generationen ein nachhaltiges Vermächtnis zu schaffen. Wie sich die Spielorte voller Stolz vorbereiten und einbringen, erfüllt uns beim Ministerium mit Freude und treibt uns auch an.“

Mariléia dos Santos (bekannt als „Michael Jackson“), Direktorin für Fussballpolitik und Frauenfussballförderung beim Sportministerium: „Wir wollen, dass das Vermächtnis des Turniers in jedem Winkel Brasiliens spürbar ist. Wir haben bereits eine nationale Frauenfussballstrategie lanciert, die den Kinderfussball stärken, mehr Mädchen und Frauen für den Fussball begeistern sowie die Ausbildung von Trainerinnen, Schiedsrichterinnen und Funktionärinnen fördern soll. Mit der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft wird das alles intensiviert. Wir wollen ein solides Netzwerk schaffen, das über 2027 hinaus bestehen bleibt, und die Wirkung dezentralisieren, damit der Frauenfussball in jedem Winkel des Landes boomt. Es ist eine einmalige Möglichkeit, den Fussball zu verändern. Wir werden das Maximum herausholen, weil es der brasilianische Frauenfussball und die Mädchen in diesem Land verdient haben.“

Übersicht über die Spielorte: