Präsident Infantino ruft bei virtuellem FIFA-Kongress zur sicheren Wiederaufnahme des Fussballbetriebs auf

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich heute beim 70. FIFA-Kongress, der erstmals in seiner Geschichte auf Grund der weltweiten Pandemie als Videokonferenz abgehalten wurde, mit ermutigenden Worten an alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände gewandt.

Präsident Infantino sicherte der Fussballgemeinschaft weiterhin die volle Unterstützung der FIFA zu. Er lobte den FIFA-Rat für seinen Beschluss im Juni, bis zu USD 1,5 Milliarden für die Unterstützung der Mitgliedsverbände im Rahmen des FIFA-COVID-19-Hilfsplans freizugeben. Diese Gelder stammen weitgehend aus den finanziellen Reserven der FIFA. Infantino ergänzte angesichts der über 150 Mitgliedsverbände, die bereits Hilfs-Anträge eingereicht haben: "Die FIFA steckt nicht in einer Krise, aber der Fussball. Das Geld fließt an den richtigen Ort: in den Fussball und in seine Unterstützung."