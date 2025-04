Zusammenarbeit zwischen der FIFA-Stiftung und dem Weltfussballverband für Amputierte

Entwicklung und mehr Teilnehmer jeden Alters und Geschlechts am Amputiertenfussball im Fokus

Die FIFA-Stiftung unterstützt den Weltfussballverband für Amputierte (WAFF) in den kommenden Jahren bei verschiedenen Projekten und Initiativen, um den Amputiertenfussball weltweit zu fördern.

In den nächsten drei Jahren beteiligt sich die FIFA-Stiftung an verschiedenen WAFF-Programmen, die Spielerinnen und Spielern einen besseren Zugang zum Amputiertenfussball bieten.

„Die Unterstützung des WAFF bei diesen Initiativen zur Steigerung der globalen Zahl der Amputiertenfussballer ist für die FIFA-Stiftung ein logischer Schritt. Wir werden alles daransetzen, die gemeinsamen Ziele in den nächsten Jahren zu erreichen.“

Im geregelten Format des Amputiertenfussballs haben die Feldspieler Amputationen ober- oder unterhalb des Knies und gehen deshalb an Krücken, während die Torhüter Armamputationen aufweisen. Der Sport zählt mehr als 5000 Spieler in über 60 Ländern auf fünf Kontinenten. In den nächsten Jahren soll diese Zahl massiv steigen.