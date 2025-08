Gemeinsam können wir den Kinder- und Erwachsenenschutz im Sport ins Zentrum rücken

Im Rahmen des FIFA-Guardians-Programms zur Verbesserung der Kinder- und Erwachsenenschutzstandards im Fussball fand am 25. und 26. Oktober 2023 am FIFA-Sitz ein Kinder- und Erwachsenenschutzgipfel statt.

Dion Raitt – ehemaliger Jugendspieler von Peterborough United und Missbrauchsopfer

Es kann zu Hause etwas sein, was wir nicht wissen, aber vielleicht spüren. Möglichkeiten für ein offenes Gespräch können in einer Frühphase entscheidend sein, da sich die langfristigen Folgen minimieren lassen, wenn sich die Betroffenen frühzeitig Hilfe holen.

Bei Kinderschutzschulungen lernt man auch, was in solchen Fällen zu tun ist, an wen man sich wenden muss und an wen nicht, um die betroffenen Kinder zu schützen. Die Thematik muss für einen Trainer oberste Priorität haben.