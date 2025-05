FIFA geht nächsten Schritt bei Stärkung der textilen Wertschöpfungsketten in C4+-Ländern

Weltweite Verteilung ausschliesslich in Westafrika hergestellter T-Shirts und Polohemden an Tausende von Kindern und Sportlehrern im Rahmen von „Football for Schools“

Wie die FIFA bekanntgab, werden die Kleidungsstücke für das „ Football for Schools “-Programm im Rahmen des Engagements für die Förderung wirtschaftlicher Inklusion in Entwicklungsländern Ende 2025 aus Cotton-4-plus-Ländern bezogen.

Céline Zigaul, FIFA-Managerin für internationale Beziehungen und Öffentlichkeitsarbeit, erklärte den Delegierten bei der zweitägigen Zusammenkunft in Kairo (Ägypten), dass im Rahmen des „Football for Schools“-Programms Ende des Jahres ausschliesslich in C4+-Ländern hergestellte T-Shirts und Polohemden weltweit an Kinder und Sportlehrer verteilt würden.