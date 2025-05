Ehrenamtliche Helferin Gracia Labiche: „Das Alter ist nur eine Zahl“

Gracia Labiche: Mit 74 Jahren ehrenamtliche Helferin bei der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™

Lehrerin bis 72 und schon viele ehrenamtliche Tätigkeiten

Labiche über die neue Erfahrung und das Alter als blosse Zahl

„Ich bin sehr stolz auf mich. Ich freue mich, dass ich unter so vielen Leuten ausgewählt wurde, die herkommen und dabei sein wollten und nicht die Möglichkeit bekommen haben. Und ich freue mich, dass ich trotz meines Alters genommen worden bin.“

Wer das liest, denkt sicherlich nicht, dass hier eine 74-jährige Mutter und Grossmutter spricht. Trotz ihres Alters war Gracia Labiche voller Energie und mit Herz und Seele dabei und liess im Gespräch über ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™ durchblicken, mit welcher Begeisterung sie anderen Menschen hilft.

Labiche lebt in Bel Ombre und arbeitet im Jugendprogramm. Sie arbeitet dort mit den Kindern, die mit Flaggen aufs Spielfeld laufen und Bälle einsammeln, also mit den Balljungen und -mädchen. Ihre Aufgabe ist es, sich um diese Kinder zu kümmern, die bereits recht früh dort eintreffen. Labiche sorgt dafür, dass sie etwas zu essen und zu trinken bekommen und geht anschliessend mit ihnen zum Strand, um zu üben, bevor sie ihre Aufgabe auf dem Platz wahrnehmen.

Wir wollten den wahren Grund für die grosse Leidenschaft und enorme Hilfsbereitschaft dieser Frau erfahren. Labiche geniesst jeden Augenblick ihres Lebens und konnte sich nie mit der Vorstellung anfreunden, nach der Pensionierung nur zu Hause herumzusitzen. „Ich war sehr lange Lehrerin, etwa 46 Jahre. Mit 63 bin ich pensioniert worden, aber ich habe die Schule nicht verlassen. Ich habe auch weiterhin Zeit investiert, in Teilzeit weitergearbeitet ... Mit 72 bin ich dann endgültig in Rente gegangen.“

Bevor sie sich als ehrenamtliche Helferin für die Beach-Soccer-WM 2025 zur Verfügung stellte, zögerte sie jedoch etwas. Sie berichtet von der Reaktion ihrer Familienangehörigen, als sie erfuhren, dass sie als ehrenamtliche Helferin bei der Veranstaltung dabei sein würde. „Ich hatte gehört, dass sie Freiwillige suchten, und dann haben mir viele Leute dazu geraten. Ich wollte das zuerst eigentlich gar nicht. Aber in letzter Minute hat mich meine Tochter dann überzeugt. Sie sagte mir, dass ich ja ohnehin hier sei und nichts zu tun hätte. Warum also nicht? “Am Anfang wurde sie von Familienmitgliedern gefragt, ob sie diese Jobs überhaupt machen könne. „Sie waren sich nicht sicher, welche Aufgabe ich dort überhaupt haben würde. Das fand ich erst später heraus, und jetzt bin ich sehr stolz auf meine Rolle als ehrenamtliche Helferin. Ausserdem freuen sie sich einfach auch für mich ... Die Reaktion meines Urenkelkindes auf meine Uniform war: ‚Oma, du siehst toll aus!‘ Sie haben mich auch gefragt, ob ich TiKay getroffen habe.“

Ich freue mich auf das nächste Turnier, vielleicht im nächsten Jahr. Und ich werde 75 Jahre alt sein, und ihr werdet mich wieder auswählen, und ich werde wieder da sein und mein Land vertreten. Gracia Labiche FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Volunteer

Labiche war nicht zum ersten Mal ehrenamtlich tätig. Sie hat auch in der Vergangenheit schon viel freiwillige Arbeit geleistet, weil sie immer daran geglaubt hat, etwas zurückzugeben, sei es durch kirchliche Aktivitäten in Bel Ombre, durch die Leitung von Jugendklubs zur Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt oder durch die ehrenamtliche Mitarbeit bei Großveranstaltungen wie den Indian Ocean Islands Games 2011. Kürzlich hat sie die Seychellen auch bei einer Frauenkonferenz in Südafrika vertreten. Mit ihrem Engagement für lebenslanges Lernen und Dienen war sie eine Inspiration für andere ehrenamtliche Helfer beim Turnier. „Ich habe schon vorher Freiwilligenarbeit gemacht. Für mich hat das etwas mit meinem Umfeld, mit meinen Kindern zu tun. Aber auch vorher war ich schon Leiterin eines Wildlife-Klubs. Das haben wir alles ohne Bezahlung gemacht .“

Die diesjährige FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ ist die erste Turnierauflage in Afrika. Ausserdem richten die Seychellen zum ersten Mal ein FIFA-Turnier aus. Darauf ist Labiche stolz. „Ich bin so stolz auf mein Land und die Menschen hier, ganz besonders auf die Regierung mit Präsident Wavel Ramkalawan, der diesen geschichtsträchtigen Moment für uns alle möglich gemacht hat.“

„Selbst wenn [die Mannschaft] im Rückstand war, habe ich sie immer weiter angefeuert. Wir haben sie lautstark unterstützt, und ich freue mich sehr, dass sie bei der FIFA Beach-Soccer-WM dabei war.“

Die Seychellen sind ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus allen Ländern und ein Sinnbild für die Kampagne „Fussball vereint die Welt“.

„Hier sind alle nett zueinander, Diskriminierung gibt es nicht. Alle reden miteinander. Wir Seycheller haben drei Sprachen, und wir versuchen auch immer denen zu helfen, die unsere Sprachen nicht sprechen .“

„Hier sind insgesamt 16 Länder und sie sind alle vereint ... Alle Menschen sind vereint. Anderswo sehen wir nur Kämpfe und Auseinandersetzungen. Ich wünsche mir, dass es in anderen Ländern zugeht wie bei den 16 Ländern, die wir hier in unser Land gebracht haben. Wissen Sie, was ich meine?

Manchmal bekämpfen sich zwei Länder, weil sie sich gar nicht kennen. Deshalb hat die FIFA so viele Menschen zusammengebracht. Wir sind Freunde und wir vergessen, was auch immer in unseren Ländern passiert. Deshalb bin ich stolz auf die FIFA.“