One School, One Nation erobert die Seychellen im Sturm

‘One School, One Nation’ Programm hat die Schüler auf den Seychellen 2025 erfolgreich eingebunden

Das wird für die Jugendlichen der Seychellen sicherlich noch lange der Fall sein, wenn man das große Engagement während der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™ bedenkt - nicht zuletzt dank der überaus erfolgreichen Initiative „One Scholl, One Nation“.

Die Nation im Indischen Ozean hat das Turnier in ihr Herz geschlossen, sowohl auf der Tribüne als auch außerhalb der Paradise Arena in Schulen und sozialen Zentren der Hauptstadt Victoria. Ein Teil dieses Engagements ist dem Erfolg des Programms „One Scholl, One Nation“ zu verdanken, einer Initiative des Lokalen Organisationskomitees (Local Organizing Committee - LOC) und der FIFA, die vor und während des Turniers durchgeführt wurde.