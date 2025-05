Hiroyuki Ito, Japans Glücksbringer bei der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™

Der japanische Fan Hiroyuki Ito reist zu seiner sechsten FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft auf die Seychellen

Der Japaner war maßgeblich an der Förderung des Sports im Land der aufgehenden Sonne beteiligt

Die Blue Samurai haben sich für das Viertelfinale auf den Seychellen 2025 qualifiziert

"Es tut mir leid, ich habe meine Stimme verloren. Ich habe mein Team so sehr angefeuert..." Schon bei den ersten Worten von Hiroyuki Ito wird klar, dass er ein begeisterter Anhänger des japanischen Beachsoccer-Teams ist. Als höflicher, hingebungsvoller und eingefleischter Fan der Blue Samurai und leidenschaftlicher Beachsoccer-Anhänger tut der 70-Jährige alles, um seiner Liebe zu diesem Spiel nachzugehen. Selbst wenn das bedeutet, dass er seine Stimme verliert. Selbst wenn es bedeutet, um die halbe Welt zu fliegen, um an der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™ teilzunehmen.

"Ich bin am 29. April auf den Seychellen angekommen, nach einem Zwischenstopp in Dubai. Ich habe hier eine Wohnung gemietet. Ich koche meine eigenen Mahlzeiten und fahre mit dem Bus zu den Spielorten", erklärte er. "Ich gehe jeden Morgen 10 Kilometer laufen, um mich fit zu halten und den Kopf frei zu bekommen. Ich habe hier viele Leute kennengelernt. Sie sind sehr gastfreundlich. Jeder lächelt und grüßt mich."

Hiroyuki Ito (Japan) Previous 01 / 05 Japan v Seychelles: FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025 Group A 02 / 05 Japan v Seychelles: FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025 Group A 03 / 05 Japan v Seychelles: FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025 Group A 04 / 05 Japan v Seychelles: FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025 Group A 05 / 05 Japan v Seychelles: FIFA Beach Soccer World Cup Seychelles 2025 Group A Next

Ito strahlt bei allem, was er tut, Freundlichkeit und Respekt aus. Dies ist seine sechste Beach-Soccer-Weltmeisterschaft. Er ist um die ganze Welt gereist, um Japan zu unterstützen, unter anderem nach Brasilien 2007, Italien 2011, Portugal 2015, Paraguay 2019 und in die Vereinigten Arabischen Emirate 2024, und hat dabei alles aufgesaugt, was dieser großartige Sport zu bieten hat.

"Fussball war meine erste Liebe. Mit 13 Jahren wurde ich süchtig nach diesem Sport, nachdem ich ihn in Anime-Serien gesehen hatte. Meine Leidenschaft für Beachsoccer kam erst später", gab er zu. "Ruy Ramos, der erste Trainer der japanischen Beach-Soccer-Mannschaft, hat mich für diesen Sport begeistert. Eines Tages erklärte er mir, wie toll das ist. Das war vor 28 Jahren. Und das ist auch heute noch so. Ich kann mir keine andere Sportart vorstellen, die so viel Spaß macht und so sehr im Einklang mit der Natur steht."

Ich kann mir keine andere Sportart vorstellen, die so viel Spaß macht und so sehr im Einklang mit der Natur steht. Hiroyuki Ito Japanischer Fan

Ito hat sich nicht damit begnügt, den Sport von der Tribüne aus zu bewundern, sondern er hat es sich zur Aufgabe gemacht, zur Entwicklung des Sports beizutragen. Zunächst rief er ein Turnier ins Leben, bei dem er als Spieler, Trainer und Mitglied des Organisationskomitees tätig war. Daraufhin gründete er 2007 eine gemeinnützige Organisation namens Japan Beach Soccer Network, die den Beachsoccer im Land der aufgehenden Sonne fördert. "Seitdem verbreite ich meine Liebe zum Beachsoccer an alle, die neugierig sind, vor allem an junge Leute und solche, die nur traditionellen Fussball sehen", erklärt er.

"Meine schönste Erinnerung ist das asiatische Qualifikationsturnier für die Beach-Soccer-Weltmeisterschaft, das 2009 in Dubai stattfand. In der japanischen Mannschaft standen einige Spieler, die ich persönlich trainiert hatte. Sie schlugen Bahrain im Finale mit 4:2 und qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft", erinnert er sich. "Einige Spieler kamen zu mir und weinten vor Freude. Wir umarmten uns ganz fest, überwältigt von den Gefühlen. Ich werde diese Erinnerung immer in Ehren halten.

Tweet Natürlich freut sich Ito auf noch mehr denkwürdige Momente, ob auf den Seychellen oder anderswo. Als Vizeweltmeister von Russland 2021 strebt "sein" Japan den ersten Triumph bei einer Weltmeisterschaft an. Die Blauen Samurai, die beim Turnier 2025 immer noch auf Titelkurs sind, wollen auf dem Sand der Seychellen Geschichte schreiben und als erste asiatische Mannschaft den WM-Pokal in die Höhe stemmen. Um dies zu erreichen, müssen sie im Viertelfinale am 8. Mai Portugal besiegen.