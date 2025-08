Joyce Cook zur leitenden Beraterin seitens der FIFA ernannt

Die FIFA-Direktorin für soziale Verantwortung und Bildung wird in ihrer neuen Rolle als leitende Beraterin zusammen mit der FIFA eine neue unabhängige Sportaufsichtsstelle aufbauen. Joyce Cook übernimmt damit eine neue Aufgabe, nachdem sie bei der Organisation zahlreiche Erfolge gefeiert hat, u. a. die Einführung des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms sowie die Beaufsichtigung aller FIFA-Programme betreffend Menschenrechte sowie Kinder- und Klimaschutz. Nach einer erfolgreichen Karriere, in der sie sich stets für Gleichberechtigung, Barrierefreiheit und Inklusion im Sport eingesetzt hat, kam sie im November 2016 zur FIFA, anfänglich als Direktorin Mitgliedsverbände, ehe sie im September 2019 zur ersten Direktorin für soziale Verantwortung und Bildung ernannt wurde. "Ich bin stolz, meinen Teil zu den FIFA-Reformen beigetragen und dabei mit talentierten, leidenschaftlichen und engagierten Freunden und Kollegen in der ganzen Organisation zusammengearbeitet zu haben", betonte Joyce Cook. "Hervorzuheben bei den Erfolgen der FIFA seit 2016 sind insbesondere die wichtigen Schritte zum Schutz von gefährdeten Kindern und Erwachsenen vor Belästigung und Missbrauch im Fussball. Ich danke all meinen Kollegen für ihr Wohlwollen, ihre Unterstützung und ihre Freundschaft sowie dem FIFA-Präsidenten und der Generalsekretärin für das fortwährende Vertrauen." FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura erklärte: "Im Namen der FIFA danke ich Joyce für das unermüdliche Engagement, die Begeisterung und den Einsatz in den letzten fünfeinhalb Jahren. Joyce hinterlässt ein Vermächtnis weitreichender und nachhaltiger Reformen, was das Engagement für Vielfalt und Inklusion anbelangt. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr in ihrer neuen Funktion und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute." Joyce Cook wird ihre jetzige Position bei der FIFA per 30. April 2022 abgeben und nach Großbritannien zurückkehren. Dort wird sie in ihrer neuen Funktion als leitende Beraterin die Arbeit der FIFA zur Bildung einer unabhängigen, fach- und sportübergreifenden internationalen Organisation beaufsichtigen, die Missbrauchsfälle im Sport untersuchen soll. Für die Besetzung der wichtigen Position, die Joyce Cook abgibt und die das gesamte soziale Engagement der FIFA umfasst, läuft ein Rekrutierungsverfahren. Die Nachfolge wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.