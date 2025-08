Bewerbungsverfahren für die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2023™ offen

Die FIFA hat heute all ihre Mitgliedsverbände eingeladen, ihr Interesse an der Ausrichtung der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2023™ zu bekunden. Das Bewerbungsverfahren beginnt etwas mehr als einen Monat nach der jüngsten Ausgabe des Turniers in Russland, bei der die Rekordzahl von 302 Treffern erzielt wurde. Das macht einen Schnitt von 9,44 Toren pro Spiel.