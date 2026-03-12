FIFA veröffentlicht Handbuch für Eltern als Hilfsmittel für den Umgang mit Fussballvermittlern im Jugendfussball

Handbuch mit praktischen Instrumenten für Eltern junger Spieler

Zusammen mit der Fussballvermittler-Arbeitsgruppe und der Loughborough University von der FIFA entwickeltes Handbuch mit regulatorischen Leitlinien und realen Szenarien

Kapitel mit Informationen für Eltern über Fussballvermittler online verfügbar

Gemeinsam mit der Fussballvermittler-Arbeitsgruppe und der Loughborough University hat die FIFA ein Fussballhandbuch für Eltern erarbeitet. Anhand der darin enthaltenen praktischen Instrumente können Eltern fundierte Entscheidungen treffen, um das Wohlbefinden, die Integrität und die langfristige Entwicklung ihres Kindes zu gewährleisten.

Viele junge Spieler träumen davon, eines Tages Profi zu werden. Auf diesem Weg werden talentierte Minderjährige oft von Fussballvermittlern angesprochen, die eine Vertretungsbeziehung eingehen möchten. Für junge Sportler und ihre Familien kann das zwar eine spannende Perspektive sein, aber auch Herausforderungen mit sich bringen, vor allem für Eltern, die sich im komplexen und sich ständig wandelnden Umfeld von Fussballtransfers und Spielervermittlung zurechtfinden müssen.

Dank den klaren, leicht zugänglichen Informationen im Handbuch können Eltern legitime Möglichkeiten im Fussball erkennen und mögliche Risiken vermeiden.

Mit dem Handbuch reagiert die FIFA auf Probleme in den letzten Jahren, wie bedauerliche Fälle, bei denen Minderjährige und ihre Familien Ziel von Personen wurden, die sich fälschlicherweise als Fussballvermittler ausgaben. Damit verbunden waren in der Regel haltlose Versprechen über Möglichkeiten, wie Probetrainings, Zahlungsforderungen für Leistungen, die kein Honorar beinhalten, oder Gebühren für nicht erbrachte Leistungen. Solche Praktiken können nicht nur die finanzielle Lage von Familien gefährden, sondern auch das Wohlergehen junger Spieler.

In jedem Kapitel des Handbuchs finden Eltern wichtige Informationen, praktische Tipps, regulatorische Leitlinien, Ratschläge zur Einhaltung von Vorschriften, Angaben zu Erziehungsstandards sowie Hinweise zu wichtigen Themen und sind so für reale Situationen gewappnet, die während der Fussballkarriere ihres Kindes auftreten können.

„Dank diesem praktischen und leicht zugänglichen Instrument können Eltern besser verstehen, wie Kinder im Fussball geschützt sind und welche Rechte sie besitzen“, sagte Patricio Varela, Leiter der FIFA-Vermittlerabteilung. „Familien sollen im Umgang mit Fussballvermittlern in der Lage sein, fundierte und kinderorientierte Entscheidungen zu treffen, die nicht nur die sportlichen Perspektiven ihres Kindes wahren, sondern auch seine Integrität und sein Wohlbefinden schützen. Das Handbuch enthält bewusst klare, realitätsbezogene und weltweit anwendbare Szenarien, die über die Theorie hinausgehen, und Ratschläge, die Eltern überall anwenden können.“