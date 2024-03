FIFA-Fussballrecht-Jahrestagung 2024 findet am 1. und 2. Februar 2024 in Tokio statt

Die diesjährige Konferenz wird relevante regulatorische Änderungen sowie einschlägige Entscheidungen der FIFA-Justizorgane und des Court of Arbitration for Sport umfassen

All dies wird am 1. und 2. Februar 2024 in Tokio bei der sechsten Ausgabe der FIFA-Fussballrecht-Jahrestagung dargelegt, erörtert und analysiert. Bei der diesjährigen FIFA-Fussballrecht-Jahrestagung werden erneut viele renommierte Fussballrechtsexperten und zahlreiche Interessengruppen aus aller Welt dringende und interessante Fussballrechtsthemen erörtern. Auf der Tagesordnung stehen u. a. Präsentationen zur neuen FIFA-Abrechnungsstelle, zum neuen FIFA-Fussballvermittlerreglement, zu weiteren neuen Reformen des Transfersystems sowie zu den Änderungen am Disziplinar- und Ethikreglement der FIFA.